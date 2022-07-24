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新闻观察丨通胀恶化 市场预期美联储将再次激进加息

2022年07月24日10:07 |
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为了遏制通胀，自3月以来，美联储已三次加息，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。在6月的货币政策会议上，美联储加息75个基点，是自1994年以来最大幅度的单次加息。

但值得注意的是，美联储加息效果目前仍不明显，美国通胀依然“高烧不退”。对于未来，有专家悲观地表示，美国核心通胀率暂时不会见顶，并可能在“比预期更长的时间内顽固地维持在高位”。

随着通胀破“九”，美联储将再次激进加息已经成为市场共识。美联储定于7月26日至27日召开新的货币政策会议。美联储主席鲍威尔此前曾表示，在7月的货币政策会议上，美联储或将决定继续加息50个基点或75个基点，但以目前形势看，不少市场人士对加息幅度的预期甚至已超过75个基点。

激进加息将增大美国经济“硬着陆”风险

有分析认为，美国通胀屡创新高，几乎肯定会导致美联储继续推行激进加息政策，大幅缩减资产负债表。面对美国经济的疲态，美联储激进加息势必会加大美国经济在年底前“硬着陆”、股市和债市“进一步动荡”的风险。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、崔越)

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