参考消息网7月22日报道 《日本经济新闻》7月21日刊登题为《美国政治混乱已经无可救药》的文章，作者是欧亚集团总裁伊恩·布雷默。文章摘编如下：

美国如今仍然是霸权国家。自然资源丰富、经济充满活力、金融体系强大。美国的技术是世界标准，大众文化带给世界刺激，美军能够派驻全球任何地点。

但是，美国的民主状况堪忧，到了让盟国错愕的地步。近来的民意调查显示，美国总统拜登的支持率约为39%，甚至低于特朗普前总统在任期第二年时的水平。物价飙升和犯罪激增、（伴随非法移民而来的）美墨边境的混乱都有可能导致执政的民主党在11月的中期选举中惨败。

胶着的国会也是个问题。重要法案虽然能够通过，但以两个大新闻为契机，美国的政治撕裂进一步加剧，对政治体制的信心也在下降。

首先，新的证据披露了特朗普及其身边多名亲信在他总统任期最后几天的行动。众议院负责调查2021年1月6日国会山骚乱的特别委员会公布了特朗普有意在2020年总统选举后发动政变的确凿证据。

即便如此，华盛顿还是没有人确信特朗普及其支持者会被追究法律责任。而且眼下的民调显示，特朗普仍然是共和党在2024年角逐总统宝座的有力候选人。七成的共和党选民不承认拜登合法当选，他们中的很多人表示即便特朗普再任总统也没意见。在其他国家看来，美国的民主已经到了无可救药的地步。

如果您担心2024年的总统大选期间会爆发严重骚乱那一点都不奇怪。因为无论是谁当选，都会有大量国民不承认选举的合法性。预选期间即使有特朗普和拜登以外的新面孔出现，围绕合法性的问题也不会烟消云散。

总统是靠选举产生的，而且任期只有4年，如果败选，那么反对党就会将目光投向下一次选举。但是联邦最高法院大法官却采取由总统提名、国会批准的终身制。

今年6月，最高法院推翻了50年前保障美国女性有权利人工终止妊娠的判例。这一判决下达前还经历了写有多数派意见的草案被媒体泄露的极端罕见事态。在过去的150年中，从没有如此众多的美国民众丧失曾经受到保障的重大权利，三分之二的美国人反对此次判决。更重要的是，这一判决带来了将国家一分为二的政治地震。

民主和共和两党由国民支持率不高的人率领，在大量把国家撕裂的政治问题上煽动民意，导致政治体制的合法性遭受质疑。里根前总统曾经将美式民主称为“山巅之上的耀眼之城”，如今城池却在从内部被攻破。

（来源：参考消息网）

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