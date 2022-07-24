新华社东京7月23日电（国际观察）日本批准核污染水排海极不负责

新华社记者

日本核监管机构原子能规制委员会22日召开会议，正式认可了东京电力公司（以下简称东电公司）福岛第一核电站的核污染水排海计划。按此计划，如果再获得地方政府同意，东电公司将于明年春天开始排放核污染水。

分析人士指出，日本政府去年4月不顾国内外强烈反对，正式决定将核污染水排入太平洋。一年多来，尽管国内外反对声高涨，但日方置若罔闻，一意孤行强行推进核污染水排海，这一做法极不负责，将对全球海洋环境产生严重危害。

极力推进

今年4月，日本原子能规制委员会无视国内国际的反对和质疑，“大致同意”东电公司的排放计划，形成“审查书”草案。该委员会5月对“审查书”草案进行确认后称草案“没有问题”，进入公开征集意见环节。

据报道，公开征集到的1200多份意见中有670份是技术层面的意见，其中包括对核污染水浓度测定和设备抗震方面的担心等。尽管如此，原子能规制委员会22日对征集到的意见进行讨论后仍表示东电公司的应对“妥当”，对其核污染水排海计划予以认可。

2011年3月福岛核事故发生后，为持续冷却堆芯熔毁的核反应堆，产生了大量核污染水。东电公司在福岛第一核电站准备了约1000个储存核污染水的储水罐。随着储水罐可用容量越来越少，日本政府去年4月召开内阁会议，正式决定将这些核污染水过滤并稀释后排入大海。

分析人士指出，虽然排放计划名义上是东电公司制定的，但实际上这一计划离开日本政府的参与和支持是无法完成的。

据日本媒体报道，除了推动排放计划审批外，日方还在加紧推进排海管道建设。今年4月底，东电公司启动核污染水排放海底隧道排水口的施工，目标是2023年4月完成相关工程。

信口雌黄

各方目前普遍关切日本排放核污染水将对海洋环境和太平洋沿岸国家民众健康等造成的影响，同时就核污染水排海方案的正当性、日方数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的可控性等方面提出疑问。国际原子能机构总干事格罗西去年在接受采访时指出，日本向太平洋排放的核废水不应对环境造成损害。

国际原子能机构成立技术工作组两次赴日实地考察评估，迄今未就日方的排海方案得出结论性意见，同时还提出诸多澄清要求和改进意见。中国和俄罗斯向日方提出了联合技术问题单，也仍未得到日方反馈。前不久，太平洋岛国论坛领导人会议和外长会议也就相关问题表达了严重关切。

对此，日方不仅刻意回避这些疑问，还信口雌黄，极力掩饰淡化危害。日方声称，福岛核污染水在排放入海之前，要经过“多核素去除设备”（ALPS）过滤，去除60多种放射性物质。该设备难以去除的氚，将被稀释到远低于日本国家标准的浓度后排入海中。日方还混淆概念，将核污染水与废水混为一谈，称全世界核电站排放的废水都含有氚，稀释后排放入海是安全的。

实际上，福岛核污染水并非核电站正常运营过程中排放的含氚废水，其中所含放射性物质成分极其复杂，能否有效清除令人怀疑。鉴于日本政府和东电公司在福岛核事故处理方面有多次不诚实记录，他们的说辞难以让人信服。

日本媒体曾查出福岛核污染水中除氚以外还有多种放射性物质超标，东电公司也承认，经ALPS处理的核污染水有70%以上不符合排放标准，需要再次过滤。

强烈反对

对于日方的核污染水排海计划，日本国内和国际社会一直都有大量质疑反对之声。日原子能规制委员会22日的表态再次引发严重关切，各方敦促日方撤销将核污染水排海的错误决定。

来自东京、千叶和福岛等地的民众当日举行抗议活动。参与活动的民众表示，原子能规制委员会的决定关系福岛未来、关系海洋环境，但如此重要的决定竟然没有充分告知日本民众就仓促决定，十分不负责任。还有民众表示，坚决反对将核污染水排放入海，日本不能再污染海洋、污染地球了。

日本全国渔业协会联合会日前在东京召开大会，一致通过“重申坚决反对福岛核污染水排放入海立场”的特别决议。这是该团体第三次通过决议反对福岛核污染水排海。

日方不负责任的做法引发邻国强烈反对。韩国政府22日表示，对日方核监管机构批准排污入海的做法感到忧虑，并将采取应对措施。同时，韩国还将就此加强与国际原子能机构合作，加强对国内海洋环境辐射的检测工作。

中国外交部22日重申，福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和环太平洋国家公众健康，绝不是日本一家的私事。中方再次敦促日方，切实履行应尽的国际义务，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推排海方案。中国外交部强调，在与利益攸关方和相关国际机构充分协商并达成一致之前，日方不得擅自启动核污染水排海。如果日方执意将自身私利凌驾于国际公共利益之上，执意要迈出危险的一步，必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点。

(责编：贾文婷、崔越)