人民网讯 据中国驻英国使馆官网消息，驻英国使馆发言人就美英情报部门近日涉华错误言论答记者问。

记者：近日，美国和英国间谍部门官员在阿斯彭安全论坛上声称中国已成为美英情报机构主要关注、其重要性“已超过反恐”，并继续就台湾问题对中方说三道四。请问你对此有何评论？

使馆发言人：美英情报部门近来一再编造“中国威胁论”，恶意诽谤中国、粗暴干涉中国内政，我们对此坚决反对、予以强烈谴责。

中国坚持走和平发展道路，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，始终是维护世界和平、促进共同发展的坚定力量。反观美英等少数国家，它们任意对其他国家进行渗透、颠覆和侵略，在国际上制造对立对抗，给世界很多地方带来混乱和祸害。孰是孰非，世界早有公论。

至于台湾，这是中国领土不可分割的一部分。实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同心愿和坚定意志，是任何人都阻挡不了的历史大势。我们将以最大的诚意、尽最大的努力争取两岸和平统一的前景，同时我们坚定维护国家主权、安全和领土完整，绝不允许任何人以任何方式把台湾从中国分裂出去。

我们敦促美英情报部门纠正错误，好好反思自身问题，停止诬蔑中国、误导公众。

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