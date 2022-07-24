新华社喀布尔7月23日电 通讯：美国制裁使阿富汗地震灾后重建困难重重

新华社记者邹学冕

在阿富汗帕克提卡省加延地区，70岁的当地农民古尔·穆罕默德站在一片瓦砾堆旁长叹了一口气，这里曾是他用毕生积蓄盖起来的房子。上个月发生的地震不但夺走了他17岁儿子的生命，也摧毁了他对未来生活的希望。

阿富汗东部6月22日发生强烈地震，造成1000多人遇难、近2000人受伤，数万座房屋被毁。紧张的救援过后，震区开始灾后重建。但受到美国制裁的影响，灾后重建工作面临重重困难。

去年8月底，美军从阿富汗撤离，结束阿富汗战争。美国入侵阿富汗20年来，夺去了包括3万多平民在内的17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民，超过一半阿富汗人面临极端饥饿。美军撤离后继续对阿实施制裁，冻结阿富汗中央银行数十亿美元海外资产，直接导致阿富汗外汇紧缺，物价上涨，经济形势恶化，民众贫困加剧。

“重建一座房子的价格已经涨到了至少400万阿富汗尼（1美元约合88阿富汗尼），我们根本负担不起。”古尔·穆罕默德抱怨道。受美国制裁影响，阿富汗国内的砖石、水泥、木材以及炊具等重建家园必备的原材料价格都在上涨。

地震发生后，帐篷、粮食、毛毯等来自国际社会的援助物资虽已陆续运抵灾区助灾民渡过一时难关，但在美国制裁阴影下，不断高涨的物价仍令灾区民众重建家园的愿望变得遥遥无期。

帕克提卡省灾民扎里夫认为，美国制裁对阿富汗灾民生活的最直接影响就是物价上涨。“美国不应该通过冻结资金的方式打击阿富汗人民，地震和干旱已经让我们受苦了，请不要再压迫我们了。”扎里夫说。

除冻结阿富汗海外资产外，美国还制裁阿富汗银行业，阻碍援助资金流入阿富汗。美国制裁令阿外汇紧缺，普通阿富汗民众在当地银行一次性取款金额被严格限制。

地震发生后，帕克提卡省灾民贾西姆·汗在海外工作的亲戚曾试图向其汇款，但受美国制裁影响只好作罢。“美国制裁对阿富汗人来说非常危险，我们每天都面临着巨大的问题。”

阿富汗临时政府国家灾难管理和人道主义事务部发言人毛拉维·穆罕默德·纳西姆·哈卡尼日前在接受记者采访时表示，美国制裁给阿富汗灾后重建工作带来了很大的负面影响。“美国制裁令我们接收国际汇款很困难，我们的一些机构无法收到来自国际社会的帮助。”

“美国必须解除对阿富汗的制裁，因为阿富汗人民已经饱受压迫。”阿富汗霍斯特省灾难管理和人道主义事务部门负责人法齐勒·穆罕默德日前在接受记者采访时说。

(责编：贾文婷、崔越)