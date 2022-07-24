刘婷婷

5月的第一天，上海歌剧院“艺起前行·云上歌”经典放送栏目在线播放了由上海歌剧院合唱团、交响乐团共同演绎的经典舞台作品《布兰诗歌》，这是上海歌剧院“线上赏乐计划”的重头环节，受到听众广泛欢迎。《布兰诗歌》是德国作曲家卡尔·奥尔夫创作的第一部舞台作品，在作曲家逝世40周年后的今天，这部作品依然常演常新，受到各大剧团和影视配乐大师的青睐。

《布兰诗歌》分为序歌《命运女神》和正歌《初春》《在酒馆里》及《爱情》，表达了对生命的赞颂、对短暂人生的惋惜和哀叹。1937年，《布兰诗歌》在法兰克福首演即获得巨大成功。演出结束后，奥尔夫专门给出版商写了一封信：“此前我写过的作品——遗憾的是已经出版了，你都可以全部销毁。我的作品全集将从《布兰诗歌》开始。”

《布兰诗歌》取材于收藏在巴伐利亚一所修道院内的诗集，这本流传于13世纪的手抄本诗集几百年来不为人知，直到19世纪初才被考古学家发现。这些古卷中的诗歌大多用中世纪拉丁文写就，出自吟游诗人之手。诗歌主题和风格各不相同，既有酒歌和情歌，也有抒情诗、讽喻诗等，被称作“中世纪的拉丁抒情诗”。1847年，古卷经过整理后，以崭新的面貌出版。

读到这部诗集时，奥尔夫正值不惑之年，他如获至宝，沉浸其中。“哦，命运像月亮般变幻无常，时而圆时而缺，可恶的生活，把苦难和幸福交织”，这些诗歌让他深陷对自我的思考。当时的奥尔夫为建立一种新的音乐教育方式整整奋斗了10年。他做了诸多具有创造性和实验性的工作，为儿童音乐教育积累了很有价值的教学方法和教材。然而，他的教育思想在当时并未受到认可，压力之下，他退出音乐教育领域。这时，奥尔夫揣摩着诗集的字字句句，迫切地想要创作出一部舞台作品，抒发自己对现实生活的思考和对美好未来的期望。

《布兰诗歌》集中体现了奥尔夫的创作理念，在这部“为独唱者、合唱队、器乐伴奏和魔幻布景而作的世俗歌曲”中，他将音乐、舞蹈、戏剧等融为一体，让古老与现代的各种元素相互交织，为人们带来广阔的想象空间——既有雄壮的呐喊，犹如湍流撞向巍峨的岩石，发出震人心魄的澎湃之音；又有委婉的咏叹，仿佛洁如明镜的小溪流过柔软的草滩，潺潺之声萦绕耳旁。《布兰诗歌》有史诗般的恢弘气势，有世俗的轻松欢乐，形成了奥尔夫独特的音乐风格。

奥尔夫认为，“音乐表达愈具有本质性、单纯性，效果也愈直接而强烈。”他偏爱强烈、明快的节奏，即使是最原始、最简单的节奏，他也能通过语言、音乐和舞蹈等多种艺术形式的重新组合，在反复中创造出源源不断的能量，让观众的情绪随之跌宕起伏，这是他作品中强烈生命力的重要来源。《布兰诗歌》序歌中的第一个曲目《哦，命运女神》便因壮美凝重的曲风和浓厚的英雄主义色彩，在全世界的音乐会和影视作品中多次奏响，中国观众对其也并不陌生。令人震撼的打击乐使人感受到命运的召唤，给心灵带来强烈冲击。

此后，奥尔夫开始全力创作具有“整体艺术”特性的舞台音乐作品。他研读古希腊悲剧和文艺复兴时期的戏剧作品，被其中的人道主义精神深深打动，遂以古希腊悲剧为主题相继创作了《安提戈涅》《普罗米修斯》等作品，其中各种形态的独白、朗诵、“说话式的咏叹调”给人留下深刻印象。常常有人问他，为什么他的作品几乎都是从遥远的古代、神话或童话中提取素材，他这样回答：“时间因素会消失，但精神动力却永远存在。我的全部兴趣在于实现精神现实。”他始终致力于用纯粹且质朴的音乐语言表现强烈的、动人的精神力量。

二战后的慕尼黑陷入一片废墟，人们不仅要生存，更需要重铸精神力量。已经离开音乐教育领域10余年的奥尔夫，开始了新的教育工作。过去，他主要培养那些未来要担任音乐教师的年轻人，这一次，他要为孩子们服务。奥尔夫主办的教学节目《为了孩子们的音乐》在巴伐利亚广播电台播出后，引起巨大的社会反响，孩子、父母和教师都希望这个节目能继续播出。他为此坚持了5年多，后来根据节目内容，编就5卷本《学校音乐教材》。

在奥尔夫看来，“不存在没有乐感的孩子，音乐对于孩子而言是自然而然的事情。”若了解作曲家幼时与音乐间的深厚缘分，便不难理解他的儿童音乐教育理念。奥尔夫出生在一个具有艺术素养的家庭，从孩提时代，他的艺术灵感与天赋便得到巧妙引导。一岁多时，他就喜欢听母亲弹钢琴；两岁多，他已开始用钢琴做各种声音游戏；4岁时，他被木偶戏吸引，把土豆画成各种角色的头像，即兴创作对话并进行表演；5岁时，他便可以与母亲四手联弹……奥尔夫在音乐教育中强调唤起孩子们的音乐本能，让他们无拘无束地歌唱，随心所欲地演奏。

地处慕尼黑近郊的迪森，是奥尔夫的故乡。幼年时，他每年夏天都会回到乡间生活，那里有起伏的丘陵、美丽的田野，不仅带给他丰富的想象力和灵感，还潜移默化地影响着他的音乐理想。晚年的奥尔夫回到了故乡，阿尔卑斯山脚下的阿默尔湖边坐落着他简朴的乡间住宅，高山密林与清澈湖水交相辉映，山景、湖景风光秀美绝伦。他的家中，除了一架钢琴、一些打击乐器外，没有任何现代化装饰，保留了纯朴的乡土气息。在繁复天地之间，沉浸在大自然中的奥尔夫保持着质朴的单纯与非凡的深刻，正如他的音乐人生。

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)