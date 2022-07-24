伍楚平

不久前，北约马德里峰会在喧嚣中结束。作为全球最大的军事集团，北约连同美国的亚太军事同盟及其在海外80个国家和地区的约750个军事基地，罗织成一张以美国为中心的全球军事网络。事实证明，美国军事同盟体系早已沦为美国维护全球霸权的工具。这一体系违背时代潮流和人民意愿，严重威胁世界和平与安全。

人类渴望和平安全，美国军事同盟却频繁发动对外战争。为了一己私利，美国无视联合国宗旨原则，无视他国主权尊严，纠集军事盟友横行霸道：1999年，以美国为首的北约绕开联合国，对南联盟进行78天的狂轰滥炸；2001年，以美国为首的北约打着“反恐”旗号，开始长达20年的阿富汗战争；2003年，以一管白色粉末为“证据”，美国及其盟友非法入侵伊拉克；2011年，以美国为首的北约介入利比亚战争，推翻卡扎菲政权。据统计，美国建国246年，仅有16年没有参与战争。美国及其盟友在全球穷兵黩武，一次次引发世界各地民众大规模反战示威游行。

世界需要共同发展，美国军事同盟却把贫困落后强加于人。据不完全统计，仅2001年以来，以美国为首的北约发动和参与的战争，就导致数以千万计难民流离失所。伊拉克和阿富汗人民在美国留下的废墟上挣扎求生：基础设施落后、失业率高企、公共服务匮乏，恐怖极端势力趁乱坐大。去年8月，美国仓促从阿富汗撤军，导致阿安全形势动荡加剧。美国还利用金融和科技霸权滥施制裁。据美国布鲁金斯学会估算，在伊朗新冠肺炎疫情最严重时期，美国对伊制裁可能导致多达1.3万人死亡。古巴政府数据显示，美国对古巴长达60年的经济封锁使古巴累计损失约1500亿美元。

各国呼唤合作共赢，美国军事同盟却大搞分裂对抗。面对各种全球治理挑战，各国本应同舟共济。美国军事同盟却固守冷战零和思维，热衷于大国博弈。北约非但没有随着冷战结束而解散，反而在美国主导下五次东扩，最终导致俄乌冲突。美国一手挑动俄乌对抗，指使北约强化东翼部署、加快北扩和对俄制裁，在欧洲降下“新冷战”铁幕。美国还加紧强化亚太盟友体系，拼凑所谓四方安全对话机制、三边安全伙伴关系，邀请亚太盟友首次出席北约峰会，企图打造围堵中国的军事链条，使原本平静的亚太局势陡然紧张。美国还将军事结盟向经济、科技领域拓展，建立各种封闭排他的“小圈子”，服务其搞大国竞争的图谋。

面对错综复杂的国际形势和安全挑战，世界迫切需要新的全球安全治理。今年4月，中国提出全球安全倡议，倡导坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，立足人类是不可分割的安全共同体，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新路。这一倡议回应了世界各国人民追求和平与发展的强烈呼声，为全球安全治理指明了正确方向，将为破解人类安全困境、推动构建人类命运共同体注入强大动力。

各国应该共同努力，推动全球安全倡议落地生根。要坚持尊重各国主权、领土完整，反对霸权侵犯主权。要坚定维护联合国权威和真正的多边主义，摒弃以联盟主导、割裂全球安全治理的过时做法，避免世界被拖入“新冷战”。要重视各国合理安全关切，反对把一国安全建立在他国不安全基础之上，坚持劝和促谈和政治解决热点问题大方向，反对搞双重标准、单边制裁。要统筹维护传统和非传统领域安全，兼顾发展与安全，避免头痛医头、脚痛医脚。要努力维护亚太地区数十年来之不易的繁荣稳定局面，构建均衡、有效、可持续的地区安全架构，反对“亚太版北约”，反对利用同盟体系分裂亚太。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。美国应该顺应时代发展潮流和各国人民呼声，及早抛弃结盟对抗的陈旧思维，停止以军事同盟破坏世界和平与安宁的错误做法。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)