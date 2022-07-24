本报记者 王骁波

“中南部发生里氏5.3级地震，震中位于伊卡省奥库卡赫市，周边地区震感强烈。目前没有人员伤亡报告”“利马市维多利亚区发现火情，消防队员正在进行灭火救援工作”……

在位于秘鲁首都利马市乔里约斯区的秘鲁国家应急指挥中心监控大厅里，巨大的电子屏幕上显示着秘鲁地图和各地灾情信息，工作人员正忙碌地通过网络和通信系统接收和汇总信息，协调相关职能部门处理。

受地理位置和气候因素影响，秘鲁一些地区地震、洪水、滑坡等自然灾害频发，对当地民众生活造成严重威胁。为及时获取灾害信息、最大限度减少灾害损失，秘鲁建立了国家灾害风险管理系统，一个现代化的国家应急指挥中心是其中重要组成部分。

2019年7月，由中国政府提供援助资金、烟建集团有限公司承建的中国援秘鲁国家应急指挥中心正式交付秘方，中方还提供设备运营维护等服务，保障指挥中心的正常运转。时任秘鲁总统比斯卡拉感谢中国的援助，称国家应急指挥中心提高了秘鲁应对自然灾害的能力，为经济社会可持续发展提供重要保障。

秘鲁国家民防局秘书长塞萨尔·内格雷特在接受本报记者采访时表示，国家应急指挥中心采用了目前最先进的设备和系统，不仅能采集灾害现场地理位置、环境、影像等多种信息，还可以实时监控、分析、综合处理现场情况，为事件处置、应急指挥提供决策依据。

“几个月前，秘鲁山区发生了里氏7.5级地震，指挥中心第一时间获取信息，并向上级提交了灾害评估报告，确定并发布灾害等级。”内格雷特举例介绍，“我们及时协调有关部门和地方政府开展灾后救援，将民众人身和财产损失降到最低。中心帮助秘鲁提升了灾害应急管理水平。”

秘鲁国家应急指挥中心拥有能抗强震的现代化设施和高科技设备，是目前拉美地区规模最大、现代化程度最高的抗灾应急指挥中心之一。烟建集团秘鲁公司总经理王淑伟告诉记者，新冠肺炎疫情发生后，指挥中心还成为秘鲁政府各部门召开防疫视频会议的首选之地，秘鲁总统卡斯蒂略在指挥中心的危机处理室召开视频会议，与全国各大区区长交流抗疫情况。

“指挥中心建成后，我们接待了来自西班牙、墨西哥等许多国家的同事和访客，他们对这里运行的现代化设备赞叹不已。”内格雷特表示，“虽然秘中两国距离遥远，但两国开展合作至关重要。中国的先进技术将促进秘鲁经济社会发展，秘中友好合作正拉近两国人民之间的距离。”

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)