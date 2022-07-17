本报记者 沈小晓

埃及首条轻轨铁路——斋月十日城轻轨铁路日前通车试运行（见上图，本报记者沈小晓摄）。该项目由中国中铁—中航国际联合体承建，是埃及第一条电气化铁路项目，也是中埃共建“一带一路”的重要合作项目。

斋月十日城轻轨铁路位于埃及首都开罗东部，是连接开罗市区与新行政首都、斋月十日城和东部沿线卫星城的重要纽带。通车试运行期间，预计每天运送乘客36万人次。正式运营后，将极大便利沿线近500万居民的出行。

斋月十日城轻轨铁路采用数字化网络控制技术，利用大数据将列车控制、故障检测及旅客服务系统集于一体，实现各系统与列车之间的信息交互。“中国的数字化技术帮助埃及轨道交通实现快速发展。”项目车辆工程师阿提亚表示，铁路的开通将为沿线地区经济发展带来更大活力。

随着共建“一带一路”与埃及“2030愿景”深度对接，中埃拓展数字化合作，共同推动埃及交通、电力、教育、人工智能等领域的数字化转型，为推动“数字埃及”计划落实发挥了积极作用。

家住开罗扎马雷克地区的法蒂玛高兴地告诉记者：“现在，我们安装了中国设计的智能电表，只需一张智能IC卡就能完成计费、充值等一系列操作，比起之前收费员上门抄表和收电费，方便了许多。”2021年，西电国际工程有限公司埃及分公司与南开罗配电公司合作开展智能电表试点项目，目前项目运转良好。“智能电表在电气读数、测量精度等方面表现非常出色，信号强度高，即使在偏远地区也可以有效发送信号。”南开罗配电公司主席穆罕默德·马哈茂德·塞西说。

数字教育也是中埃加强数字化合作的重点领域。2020年3月，在中国互联网企业支持下，在线教育平台Edmodo入选埃及教育部国家K12教育体制的指定远程学习平台，推广至全国2200多万学生和100多万教师。同时，中国互联网企业在埃及还积极打造移动智慧教室，融合人工智能、虚拟现实、大数据等技术，探索数字教育创新模式。

埃及《金融报》网站日前刊文指出，中国在数字经济领域走在世界前列，在电子支付、数字生态等方面拥有先进经验，相关技术和解决方案值得埃及借鉴。埃及通信和信息技术部部长塔拉特表示，埃中双方在通信技术领域的合作成果丰硕，中国企业在通信技术发展、人才培养和数字化转型等方面给予埃方巨大支持。埃方愿进一步拓展和深化同中方在通信技术领域的合作，不断发掘合作新机遇，推动埃中友好合作取得更大发展。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2022年07月17日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)