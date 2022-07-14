孔子课堂中方院长戴文红教授介绍定制化培训项目 。孔子课堂供图

人民网约翰内斯堡7月14日电 （刘畅） 日前，由南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂承接的2022年南非旅游部“中文+南非导游”培训开班仪式在南非豪登省阿哈科帕农会议中心及酒店举行，此次培训采用线上、线下授课和户外实践活动相结合模式，共有34名南非旅游业从业人员参加。

开班仪式上，南非旅游部旅游指导处主任乌维什尼·皮莱、副主任塞莱斯特·福图因，分别对项目概况、后续培训、到中国实地培训候选人的选拔，及本次培训期间的要求作了说明。

南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂外方院长陆志雷博士、中方院长戴文红教授对培训的课程设计、学习方法、课程考核等相关内容作了简要介绍。

中国驻南非大使馆文化处周勇公参为此次培训录制了祝贺视频，他指出，中南两国自建交以来一直在旅游方面互利合作，双方都努力吸引更多游客，对导游的语言培训是切实有效的措施之一。他表示，希望学员们通过未来几周的学习，拥有特别的文化体验。

据悉，南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂与南非国家旅游部有着非常友好的合作关系，此前已举办过5次南非导游中文培训。

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