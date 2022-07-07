屠新泉

中国代表团全程参与各议题磋商，推动世界贸易组织第十二届部长级会议达成一揽子协议，充分展现中国致力于维护多边贸易体制、推动建设开放型世界经济的责任担当

在多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻，不久前结束的世界贸易组织第十二届部长级会议取得多项成果。中国代表团全程参与各议题磋商，推动达成一揽子协议，为会议成功作出重要贡献，充分展现中国致力于维护多边贸易体制、推动建设开放型世界经济的责任担当。

世贸组织各成员能否达成协商一致的成果文件，是部长级会议成功与否的重要标志之一。经过各方共同努力，本次会议最终达成成果文件，重申加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，推进世贸组织必要改革。这是世贸组织成员时隔7年再次达成协商一致的成果文件。中国全程积极参与成果文件磋商，重视与其他成员，特别是广大发展中成员的团结协作，在维护多边贸易体制、推进世贸组织改革等重大议题上促谈促成，主张照顾各方利益关切。在成果文件中，各方承诺将在2024年前拥有一个全体成员均可使用的、充分的和运转良好的争端解决机制。中方为达成这一明确目标发挥了积极作用，推动恢复国际社会对世贸组织规则确定性和可预测性的信心。

中国积极参与新冠疫苗知识产权豁免和疫情应对等议题磋商，努力推动会议达成相关共识。2021年5月，习近平主席在全球健康峰会上宣布，中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。在本届部长级会议谈判关键阶段，作为新冠疫苗生产和供应大国，中国主动宣布不寻求享受豁免决定所提供的灵活性，为决定顺利提交多边进程并最终达成会议成果奠定了基础。中方立场着眼于提升新冠疫苗在发展中成员的可及性和可负担性，展现了携手各方共同构建人类卫生健康共同体的坚定决心。

世贸组织渔业补贴谈判是世贸组织多哈发展回合谈判的一部分，至今已进行21年。谈判旨在通过制定新的补贴规则，约束有害渔业补贴，助力海洋渔业资源可持续发展。经过成员密集谈判和艰苦努力，本次会议终于达成《渔业补贴协定》。这是第一份主要旨在实现环境可持续发展目标的世贸组织协定。中国是渔业补贴谈判的积极参与者和贡献者，为推进谈判提出多份建设性提案。中国还多次重申愿承担与自身发展阶段和能力相适应的义务，在谈判中发挥了重要建设性作用。

本次会议在农业领域达成两个成果文件，即《关于紧急应对粮食安全问题的部长宣言》和《关于世界粮食计划署购粮免除出口禁止或限制的部长决定》。中国秉持人类命运共同体理念，积极参与粮食安全讨论，推动世贸组织成员在短时间内达成两项成果文件，共同维护自由开放的农产品贸易环境，增强全球粮食和农业市场的韧性。

数字经济是世界经济发展的新动力，是促进世界经济复苏的新引擎。本次会议达成的《关于〈电子商务工作计划〉的部长决定》反映世贸组织回应业界诉求、紧跟时代步伐的重要努力。中国是全球规模最大、成长最快的电子商务市场之一。在电子商务议题谈判中，中国充分发挥桥梁作用，积极推动世贸组织继续就《电子商务工作计划》达成共识，为全球数字经济发展创造良好环境。

在新冠肺炎疫情持续肆虐、单边主义和保护主义抬头的背景下，世界贸易组织第十二届部长级会议有力重振了各方对多边贸易体制的信心。认真落实会议各项成果，积极参与世贸组织改革，中国将推动世贸组织在完善全球经济治理、促进经济全球化和世界经济繁荣稳定方面发挥更大作用。

（作者为对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长）

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 03 版）

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