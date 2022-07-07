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“汉字缘”2022国际故事大会全球同步开赛

2022年07月07日14:03 | 来源：人民网-国际频道
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“义”，中国古代哲学概念，儒家意为仁义，墨家意为道义。孔子说：“见义不为，无勇也”。孟子说：“羞恶之心，义之端也”。“义”在新时代，也被赋予了新的时代内涵。由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的“汉字缘”2022国际故事大会将于7月全球同步开赛。本届大会以“义”为主题，让我们谈古论今，共赴一场因汉字而结缘的国际交流盛会吧！

【比赛内容】

本届大会分为初赛、复赛、决赛三个阶段，初赛、复赛于线上进行。通过初赛“一次性在线答题”、“一分钟自我介绍视频”；复赛视频连线即兴发言等比赛环节，综合专家评委打分遴选出10名选手进入决赛。

决赛将于9月中下旬线下举行。选手将以“义”为主题进行7分钟现场中文演讲，根据现场评委的打分和点评，最终评选出各奖项。

【参赛对象】

* 在华外国留学生，其中华裔需移民三代以上；

* 在华工作的外籍人士，且本人及其父母母语非汉语；

* 海外母语非汉语人群（包括在校学生和社会人士）。

  非中国籍，年龄不限。

注：“汉字缘”2021国际故事大会决赛选手不再进入本届复赛、决赛。

【赛程安排】

线上初赛：7月至8月初，参赛选手进行一次性在线答题，并提交1分钟自我介绍视频。

线上复赛：8月，复赛选手分组进行线上发言，以考察选手的即兴表达能力。综合专家评委打分遴选出10名选手进入决赛。

线下决赛：9月中下旬，选手以“义”为主题进行7分钟的中文现场演讲，评委根据故事阐述的核心价值观、现场感染力、中文表达能力、文明互鉴成效等进行打分，评选出总冠军及各单项奖。

【特别提示】

初赛答题期间，参赛者可通过答题小程序参与竞答。共计5道试题，限时10分钟。

完成答题后，请按提示书写一个你最喜欢的汉字。

最后，请务必于8月5日前，将“一分钟视频”以答题时使用过的“姓名+手机号”作为邮件标题发送至hanzi@people.cn。（视频要求：MP4格式，1080P，横屏录制。时长不超过1分钟。讲述你与汉字的情缘，分享你与汉字的故事。）

完成以上步骤，综合排名前30名的选手晋级复赛。

(责编：艾雯、常红)

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