新华社明斯克7月7日电（记者鲁金博）“白俄罗斯国家馆”开馆仪式6日在位于明斯克郊区的中白工业园举行，白俄罗斯商品正式通过中国电商平台“白俄罗斯国家馆”账号进行销售。

白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫发表视频致辞说，白俄罗斯是最早响应和参与“一带一路”倡议的国家之一，白中合作建设了“一带一路”标志性项目和示范工程中白工业园，为进一步扩大两国间合作搭建了完美平台。“白俄罗斯国家馆”的开设将让中国朋友更好地了解白俄罗斯风土人情，也可以买到白俄罗斯物美价廉的特色产品。

白俄罗斯外交部副部长阿列伊尼克说，在线贸易成为白中两国新的经济增长点，白俄罗斯还可以利用中国电商平台，方便中国买家了解白俄罗斯的文化和历史。

中国驻白俄罗斯使馆临时代办罗世雄说，中方乐见白政府和市场主体更加重视开拓中国市场。“白俄罗斯国家馆”投入运营有利于白分享中国巨大的市场机遇，相信会得到对白俄罗斯抱有美好情感的广大中国民众的欢迎。

白俄罗斯驻华大使先科通过视频向嘉宾介绍了“白俄罗斯国家馆”在抖音平台一小时吸引130万访客、销售额达到百万元人民币的好成绩。他表示，希望平台账号能有效推广白俄罗斯文化、教育资源，吸引更多中国粉丝。

“白俄罗斯国家馆”经白俄罗斯政府官方授权，由中白工业园与居民企业优矩互动共同运营，通过在中国抖音、京东等电商平台的专业化运营，利用短视频、直播等方式将白俄罗斯优质产品销往中国市场。

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