新华社北京7月5日电（记者李言、胡雪）熊猫、长城、舞龙舞狮、中餐，在外国民众眼中，这些都是令人印象深刻的中国文化名片。每到中国农历新年，发行生肖纪念邮票成为许多国家分享中国文化的固定“仪式”。在法国，生肖邮票正成为另一张中国文化的闪亮名片。

2005年，法国邮政公司首次发行了由中法艺术家合作设计的中国农历鸡年生肖邮票。此后，发行中国生肖邮票的传统在法国再未间断，获得越来越多民众关注，发行量根据需求，每年20万枚到80万枚不等。小小一方生肖邮票，不仅向法国民众展示了中国的生肖文化和水墨画等技法，更在法语世界刮起一股中国文化风潮。

这是法国邮政总局发行的中国牛年生肖纪念邮票（2009年1月10日摄）。新华社记者张玉薇摄

旅法华人艺术家李中耀多次担任生肖邮票设计师，他的设计偏爱中国水墨技法。李中耀在接受新华社记者采访时曾表示，这是为了增进法国人对中国水墨画和书法的了解。“在中国生肖概念刚刚被引入法国邮票界的时候，我认为，法国人对于中国的水墨画和书法是缺乏了解的，所以最初就选择了以水墨技法为主的创作手法，当时没想到能够继续这么长时间，不过在后面的创作中还是一直将这种创作手法延续了下来。”

中国生肖的概念对于法国人非常新奇，法国民众不仅被漂亮的邮票设计所吸引，也对其中蕴含的中国文化传统乃至中国本身产生浓厚兴趣。

法国华人艺术家陈江洪近年分别设计了猪年、鼠年、牛年和虎年生肖邮票。他在谈及设计理念时曾表示，生肖邮票应当色彩绚丽、图案朴实，充满中国艺术元素。

这是2020年1月19日在法国巴黎拍摄的中国农历鼠年生肖邮票。（新华社记者高静摄）

2020年1月18日，鼠年生肖邮票首日封发行，陈江洪当场为购买者签名作画。一名上了年纪的法国集邮爱好者拿着陈江洪签好名的鼠年生肖邮票首日封，旁边还有画家即兴创作的老鼠。他说每年都会专门来购买生肖邮票和首日封。

2022年1月22日，一名集邮爱好者在法国巴黎展示其购买的虎年生肖纪念邮票。（新华社记者高静摄）

今年1月22日，法国邮政公司在巴黎举行中国农历虎年生肖纪念邮票发行仪式，吸引了当地众多集邮爱好者前往现场购买。由于疫情原因，仪式限制参与人数，需先网络预订，获得名额后方可来到现场。但无论线上还是线下，法国民众对中国生肖邮票的热情都有增无减。

这是2012年1月6日在法国巴黎拍摄的法国邮政总局发行的中国龙年生肖纪念邮票。（新华社记者高静摄） 生肖邮票的创作也有法国设计师的参与。2018年中国狗年生肖邮票的设计者、法国设计师艾蒂安·泰里将重点放在了不同文化的交融上。他设计的小本票展示了12件以狗为主题、不同材质的雕塑作品，这些来自法国各地博物馆的藏品代表了欧洲、非洲及亚洲各地区的不同艺术风格，“将中国文化和西方及世界文化相结合，庆祝农历狗年”。

2018年2月3日，一名女士在法国巴黎展示狗年纪念邮票。（新华社记者陈益宸摄） 小小一枚生肖邮票，方寸之间承载的是中法文化的进一步交流互通，是中国人不断增长的文化自信、民族自信，更是不同文明交流互鉴的佳话。（编辑：王申、程大雨）

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