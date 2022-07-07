人民网罗马7月7日电 （记者孔歌）7月6日，意大利中国总商会与罗马各侨团举行“侨心向党，庆七一；喜迎二十大，奋进新征程”暨意大利中国总商会成立25周年主题活动。共同庆祝中国共产党成立101周年；香港回归祖国25周年。喜迎党的二十大召开。

习近平主席在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上发表的重要讲话引发侨界代表们的强烈共鸣。在座谈会中代表们纷纷表示，“一国两制”伟大构想自诞生以来，始终像一座灯塔，照亮前行的方向。

意大利中国总商会商会会长黄智晓在致辞中表示：“1997年7月1日香港回到祖国的怀抱，1997年7月1日也是意大利中国总商会的前身——意大利华人华侨贸易总会成立之日，对此感到无比光荣。25年来，在祖国全力支持下，在香港特别行政区政府和社会各界共同努力下，‘一国两制’实践在香港取得举世公认的成功。我们坚信，有伟大祖国的坚定支持，有‘一国两制’方针的坚实保障，在实现我国第二个百年奋斗目标的新征程上，香港一定能够创造更大辉煌！”

中国驻意大利使馆在贺信中表示，多年来，广大旅意华侨华人始终心系祖国，在助力祖（籍）国经济建设和促进中意友好往来方面发挥了重要作用。无论是在经济建设的主战场、脱贫攻坚的小康路上，侨胞们都心怀赤诚，立足岗位，谱写出爱国爱乡、侨心筑梦的动人篇章。

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