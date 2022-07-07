人民网北京7月6日电 （记者宋亦然）北京时间7月5日至6日，由华南农业大学主办，中国——拉丁美洲农业教育科技创新联盟、华南农业大学中国农业历史遗产研究所共同承办的中国——拉丁美洲农业历史国际研讨会以视频方式线上举行。华南农业大学副校长仇荣亮，秘鲁驻广州总领事鲁本·埃斯皮诺萨，以及墨西哥驻广州总领事馆代理领事丹尼尔·多明格斯出席开幕式并致辞。

仇荣亮在致辞中表示，中国是一个传统农业大国，拉美也是世界农耕文明的发源地之一，深入了解中国和拉美农业文明的发展历史，有助于促进中拉农业文明研究的互学互鉴、推动中拉各国在农作物起源、农史文化及农业政策研究等领域的深度合作，为现代农业经济的健康、可持续发展做出积极贡献。

丹尼尔·多明格斯表示，自2013年两国关系升级为全面战略伙伴关系以来，墨中两国在农业领域的交流日益频繁，墨西哥高质量农产品对华出口不断扩大。多明格斯认为，贸易和国际合作是减轻贫困、改善墨西哥公民生活的重要动力，期待两国研究人员能通过论坛等活动，相互交流思想、增进理解，充分挖掘墨中两国在农业领域的巨大合作潜力，探索更多合作的可能。

鲁本·埃斯皮诺萨在致辞中对秘鲁的农业文明进行了简要介绍，并表示希望通过此次研讨会让更多人了解秘鲁悠久的农业文明和相关成就。

在为期两天的活动中，来自中国、墨西哥、哥伦比亚和秘鲁的专家学者围绕中拉农业作物起源及互动传统等领域的研究成果进行了深入交流。在闭幕式上，与会嘉宾共同欣赏了由华南农业大学带来的香云纱服饰节目表演。华南农业大学国际交流处处长陈乐天表示，本次研讨会是中国和拉丁美洲农史研究专家在农作物交流和传播历史方面的首次面对面交流，与会嘉宾的研究成果对促进中拉农业文明研究的交流互鉴、推动中拉农业作物起源和互动传统等领域的深度研究，起到了重要的作用。

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