人民网墨西哥城电 （记者彭敏）7月6日，驻哥斯达黎加使馆举办第二届“我眼里的中国”暨庆祝中哥建交15周年短视频比赛线上颁奖仪式。中国驻哥斯达黎加大使汤恒、哥斯达黎加驻华使馆临时代办哈恩、媒体及获奖选手代表等近40人在线出席。

中国驻哥斯达黎加大使汤恒发表讲话。中国驻哥斯达黎加使馆供图

汤大使在致辞中感谢广大哥民众对本届短视频比赛的热切关注和倾情参与，表示今年恰逢中哥建交15周年，来自各行各业的参赛者以独特视角讲述中哥友好故事，结合自身经历全方位展现两国合作成果、介绍中国各领域建设成就，为哥民众更好认知中国打开了新窗口。汤大使勉励各位参赛者继续发挥沟通桥梁作用，持续增进两国民心相通。

哥斯达黎加驻华使馆临时代办哈恩祝贺比赛圆满成功。中国驻哥斯达黎加使馆供图

哥驻华使馆临时代办哈恩祝贺比赛圆满成功，表示在两国建交15周年之际举办短视频比赛具有特殊意义，为哥民众分享在华经历、展现中国悠久的历史文化和现代化发展提供了宝贵平台，碰撞出两国友谊的新火花，希望更多哥民众通过此次比赛加深对中国的了解，投入到推动两国友好的事业中。

获奖选手发言。中国驻哥斯达黎加使馆供图

获奖选手代表纷纷感谢两国大使馆出色的组织工作，为能通过自己的镜头语言讲述一个真实、立体、全面的中国而感到荣幸，愿持续关注中国发展，继续做哥中人文交流使者，祝贺两国友谊地久天长。

第二届“我眼里的中国”短视频比赛由中国驻哥使馆、哥驻华使馆和中国国际电视台西班牙语频道（CGTN Espa?ol）联合举办，征集到近50份高质量参赛作品，参赛选手年龄跨度大、行业代表性广，作品题材丰富、内容新颖，涵盖中国城市风貌、文化交流、教育合作、儒家思想等内容。经专业评委严格评审，共选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名以及优秀奖若干。线上颁奖仪式由驻哥使馆、哥当地媒体《共和国报》和中国国际广播电台西语频道新媒体平台同步直播，引发当地网友积极反响。

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