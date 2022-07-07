人民网首尔7月6日电 （记者马菲）中国驻韩国大使邢海明6日应邀出席《韩国先驱报》举办的全球商务论坛并发表演讲。邢海明指出，中韩经济紧密相连，无论从历史、现实还是未来看，双方都不可能“脱钩”。鼓吹同中国“脱钩”，就是要同机遇“脱钩”、同未来“脱钩”。演讲全文如下：

很高兴受邀出席第二届全球商务论坛，同大家进行交流。论坛自去年成立以来，为韩国企业界精英增进理解、凝聚共识提供了重要平台。借此机会，我愿介绍对中韩关系，特别是双方经贸合作的几点看法。

中韩两国比邻而居。千百年来，两国人民相互借鉴、相互依存，共同创造了灿烂的东方文明，也形成了家国为先、善邻友好的东方价值观。基于这种共同的价值观，中韩携手同行、相互成就，不仅实现了民族独立、国家解放、经济腾飞，更助力双边关系在建交短短30年间实现跨越式发展。30年来，中韩贸易额增长50多倍，中国已连续18年位居韩国第一大贸易伙伴国。韩国有望于今年超过日本成为中国第二大贸易伙伴。两国人文交往密切，地方友城已超200对，疫前人员往来达到1000万人次规模。这些数据一再表明，发展中韩关系符合两国和两国人民根本利益，有利于促进地区稳定繁荣。

然而中韩关系的发展并非一帆风顺，双方也遭遇过萨德问题的挑战，面临着国民感情不佳等困难，需要我们相互尊重、相互理解、换位思考、以心传心，共同努力设法解决。同时，中韩关系还面临着一些外部因素的干扰。当前，随着中国不断发展，美国为了维持绝对的霸权，不遗余力拉拢地区国家共同对抗中国，试图干扰和破坏中国同周边国家的关系。在此情况下，中韩关系在政治、经济、文化等各方面的合作都受到了一定影响。各位都是企业家，一定注意到当前韩国内有一种论调。那就是认为韩国对中国出口的红利时代已经结束，韩国应离开中国寻求新的出路。这种论调的实质是鼓吹同中国“脱钩”，背后主要是受到了美国因素的干扰。

韩国应不应该、能不能同中国“脱钩”？唯一评判标准是对韩国有利还是有弊，相信在座的企业家对此心里都有一杆秤。据韩国有关机构研究，2008年以来，中韩经济发展的关联度为0.56，而韩美则是0.054，不到中韩的十分之一。去年中韩贸易额突破3600亿美元大关，接近韩美、韩日、韩欧贸易额总和，双方相互投资达千亿美元规模，创历史新高。不少韩国专家认为，中国在人工智能、大数据、新能源等领域的技术已达到甚至超过美国，将引领未来产业的方向。中韩经济紧密相连，无论从历史、现实还是未来看，双方都不可能脱钩。鼓吹同中国“脱钩”，就是要同机遇“脱钩”、同未来“脱钩”。

目前，韩国有一些人士对中国“双循环”新发展格局有误解，我愿作一些说明。中国有14亿人口，有4亿多中等收入群体。据统计，2017年中国消费占GDP的比重为39%，不仅远低于美国，也低于日本和韩国，甚至低于印度，中国内部消费需求潜力仍然巨大。立足自身经济发展阶段，中国提出以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的“双循环”发展格局。所谓以国内大循环为主体，绝不是要转向狭义的“自力更生”，更不是重回“闭关锁国”，而是通过发挥中国内需潜力，使国内市场和国际市场更好地联通，内外需相互促进，综合发力。换句话说就是通过供给侧结构改革实现更高水平的改革开放。如果说中国经济发展的红利有所消退，那也只是粗放型经济增长的红利，中国经济高质量发展的红利才刚刚释放。在新的内外“双循环”下，中国将从全球价值链中的供给中心升级为供给和需求双中心，这将给外国企业参与中国市场竞争释放更多机遇。

还有一些企业家朋友担心中国“动态清零”政策会影响经济复苏。事实上，中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命健康，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。目前中国已大幅放宽了签证、入境及隔离政策。今年中国经济开局平稳，一季度经济增长4.8%，位居主要经济体前列。中国将加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标。下半年，我们将召开中国共产党第二十次全国代表大会，描绘下一个阶段中国发展蓝图。中国将继续提高对外开放水平，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。中韩经贸合作高度互补，产业链、供应链深度黏着，真诚欢迎韩国企业参与构建“双循环”发展格局和更高水平开放型经济新体制建设，共享中国发展红利。

当今世界早已是你中有我、我中有你的命运共同体，但当前仍有一些国家固守冷战思维和强权政治，力图扩大军事同盟谋求绝对安全，利用、胁迫他国制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊。如果任由这种危险势头发展下去，世界只会更加动荡不安。越是困难时期，越要坚守彼此共同的东方价值观，守护真正的国际秩序和多边主义。步入而立之年的中韩关系已经站在了新的历史方位上。在这一重要历史关口，我们愿同韩方一道继续加强战略沟通、深化互利共赢、促进人文交流，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，推动中韩关系提质升级、行稳致远，造福两国和世界人民。

谢谢大家！

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