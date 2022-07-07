新华社芝加哥7月6日电（记者徐静）美国伊利诺伊州海兰帕克市“独立日”枪击案犯罪嫌疑人6日出席保释听证会，对犯罪事实供认不讳，法官拒绝其保释。

海兰帕克市所在的莱克县助理州检察官本·狄龙6日在听证会上说，21岁的犯罪嫌疑人罗伯特·克里莫三世承认4日上午在海兰帕克市从一栋建筑物屋顶向参加“独立日”游行的人群开枪，共射出80多发子弹。

海兰帕克市警方6日在记者会上说，克里莫三世乔装成女性，作案后驾车逃至威斯康星州麦迪逊市，意图制造另一起枪击事件，4日晚返回伊利诺伊州后被逮捕。警方起获嫌疑人的5件武器，包括一支在案发现场找到的步枪，逮捕嫌疑人时从其车内起获的一支步枪，以及在其家里发现的手枪。这些枪支均通过合法渠道购得。警方没有说明嫌疑人的作案动机。

莱克县州检察官埃里克·莱因哈特5日在新闻发布会上说，克里莫三世在枪击案中涉嫌导致7人死亡，受到7项一级谋杀罪指控。如果罪名成立，他将被判处终身监禁且不得假释。此外，嫌疑人还面临其他多项罪名指控。

据美国媒体报道，警方2019年曾两次接警去过克里莫三世的家：一次他企图自杀；一次他威胁杀死全家。尽管有暴力记录，克里莫三世还是凭借父亲担保拿到了伊利诺伊州颁发的持枪证。

海兰帕克市4日举行“独立日”游行时发生枪击事件，造成7人死亡，数十人受伤。事发后，美国总统拜登表示对枪击事件感到震惊。海兰帕克市市长罗特林和伊利诺伊州州长普里茨克发表声明谴责枪手暴行。

据美国“枪支暴力档案”网站最新数据，美国今年已发生至少4人死伤的“大规模枪击”事件320起，超过2.2万人因枪支暴力失去生命。

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