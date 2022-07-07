新华社阿布贾7月6日电（记者郭骏）尼日利亚监狱管理部门6日说，尼首都阿布贾一座监狱5日晚遭到非法武装组织袭击，导致大量囚犯出逃，并造成包括一名守卫在内的5人死亡、19人受伤。

尼监狱管理部门发言人阿布巴卡尔·奥马尔6日下午在阿布贾发表声明说，武装分子5日晚使用爆炸物炸开位于阿布贾西南郊一座监狱的大门，并与监狱守卫发生交火。一名守卫在交火中死亡，另有3名守卫受伤。此外，事件还造成4名囚犯死亡、16名囚犯受伤。奥马尔说，事发时该监狱共关押994名囚犯，袭击过程中800多名囚犯出逃。尼安全部门击退武装分子后抓回400多名出逃囚犯，并继续追捕在逃的443人。

当天早些时候，尼内政部常务秘书舒艾布·贝尔戈尔表示，袭击事件造成1名囚犯死亡、3名囚犯受伤。

尼国防部长巴希尔·马加希当天在事发现场对媒体说，袭击可能是极端组织“博科圣地”所为，事件发生后该监狱关押的64名“博科圣地”武装分子全部下落不明。

近几个月来，尼日利亚多地接连发生武装袭击事件，造成大量人员伤亡。武装分子的袭击目标包括平民、安全部队以及警察局和监狱等政府设施。

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