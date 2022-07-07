本报记者 于 洋

欧盟委员会近日公布一份决议草案，允许波兰农民在按照欧盟规定休耕的土地上进行耕作，用于种植粮食和畜牧饲料，以缓解食品供应链产业链面临的压力。欧盟与波兰政府正通过类似政策，保障波兰农产品生产与出口，确保波兰“粮仓”的稳定。

波兰是欧洲重要的农业大国，农业用地占波国土面积的近60%。波兰也是欧洲重要的农产品出口国，粮食产量的20%、牛奶产量的20%、家禽产量的60%和牛肉产量的75%都用于出口。粮食是波兰仅次于肉类的第二大出口商品，2021年粮食及谷物制品出口额为47亿欧元，同比增长10%。统计显示，2021年波农产品出口额为374亿欧元，同比增长9%，创历史新高。在波兰的出口总额中，对欧盟成员国的出口额约占73%，德国、荷兰、法国、意大利是其主要出口市场。

今年初以来，干旱、化肥价格上涨等因素影响了波兰小麦等农产品的种植和生产。科沃斯基是首都华沙郊区的一名菜农，他对记者说：“受持续干旱的影响，往年一些已经可以种植的作物到现在都还没有播种。此外，化肥和燃料的价格上涨，使得利润空间更小了，不少过去种小麦的农户开始改种经济作物，或者干脆让土地轮休。”

波兰气象与水资源管理研究所日前发布预警称，波兰全国将持续干旱，尤其是西部地区，土壤水分含量降至40%以下，不适宜农作物生长。入夏以来，热浪席卷整个欧洲，加重了波兰的旱情，波兰农业部门预计一些地区的农作物将减产近四成，一些地方政府建议农民用有限的水浇灌最重要的农作物。

为稳定波兰农产品生产，欧盟与波兰政府共同制定了多项惠农政策。除允许开垦轮休土地外，欧盟在今年4月批准拨款8.36亿欧元，专门对波兰农民进行援助和补贴。根据该计划，符合条件的波兰农民每公顷农业用地可获得107欧元的补贴，每公顷牧场将获得53.5欧元的补贴。

为应对干旱，波兰政府增加了对小型蓄水项目和农业贷款的投入，对重要农产品的种植户提供能源、肥料和仓储的补贴或减免租金。此外，针对波兰农业人口多、农场规模小以及生产经营分散的现状，政府正加快对农业资源的整合，提高农业规模化水平。今年3月，波兰政府宣布将组建波兰国家食品集团，以更好地调控波兰的农产品生产和出口。同时，波兰还成立了国家农业支持中心，对国有土地、农业科研机构、涉农企业等资源进行协调，不断提升波兰农业现代化水平和农产品市场竞争力。

波兰副总理兼国有资产部部长亚切克·萨辛表示，确保粮食增产、保障农民利益是政府制定相关政策的出发点。“对与粮食相关的产业和企业进行整合，是波兰政府下一阶段的工作重点。”萨辛说。

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 17 版）

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