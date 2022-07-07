新华社联合国7月5日电 （记者王建刚）联合国多位官员在5日开幕的2022年联合国可持续发展高级别政治论坛上表示，发展问题面临挑战，国际社会应共同行动努力实现联合国2030年可持续发展目标。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德说，新冠肺炎疫情、冲突以及环境危机造成的挑战已经影响到教育、医疗保健、性别平等以及经济发展。她指出，2030年议程的时间表已经过半，但“我们还没有完成一半的任务”。为此，全球需要在可再生能源、粮食体系和数字连接领域进行转型，加快“人力资本投资，为机遇融资”的步伐，进而化危为机。

联合国经济及社会理事会主席科伦·凯拉皮尔说，今年论坛的主要目标是加强伙伴关系来创造一个保护人类和地球的“和平与繁荣”世界。他表示，虽然面对多重困难，“但我们依然要对实现目标保持乐观”，他呼吁国际社会加强共同行动及相互支持的决心。

联合国粮农组织总干事屈冬玉表示，“我们正面临粮食获取危机的严重风险，下个季度可能还会面临粮食供应危机”，这使实现可持续发展目标的努力面临风险。他强调，应提高农业食品体系抵御冲击的能力，防止全球粮食不安全状况恶化。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民在谈到贫困问题时说，与疫情前水平相比，2022年将另有7500万至9500万人陷入极端贫困。“必须继续致力于我们在2030年议程中设定的以人为本和以地球为中心的繁荣之路，这只有在我们大家一起行动时才能够实现。”

联合国可持续发展高级别政治论坛每年7月在纽约联合国总部举行，讨论联合国可持续发展目标的执行进展情况。受新冠肺炎疫情影响，该论坛时隔三年才得以线下举行。本届论坛持续至15日，将深入讨论优质教育、性别平等、水下生物、陆地生物和促进目标实现的伙伴关系五个可持续发展目标。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 17 版）

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