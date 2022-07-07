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在荷兰西部小城利瑟市，民众在专用自行车道上骑行。

本报记者 张朋辉摄

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联合国大会不久前通过一项决议，支持把自行车出行作为应对气候变化的一个手段，并呼吁各国“在城市和乡村发展中将自行车融入公共交通”，倡导“在跨部门发展战略中对骑行予以特别关注”。

日前，在联合国确立的第五个世界自行车日来临之际，一些国家通过组织绿色骑行、环保之旅等活动，鼓励民众使用自行车出行，在减少环境污染的同时强健民众体魄。

据不完全统计，100万人口规模的城市普及自行车出行每年可减少7600吨碳排放量。鼓励自行车出行，成为保护环境、助力实现碳中和目标的一项举措。当前，一些国家政府、企业和公众正积极形成合力，不断完善骑行专用车道、停放网络等基础设施，同时安装雨棚、发布“骑行晴雨表”，不断提升骑行舒适度。

荷兰——

城市规划更加关注骑行人群

“我们是从鹿特丹骑自行车过来的。从鹿特丹到这里有25公里，一路上有专用自行车道，我与女儿骑行既方便又环保。”在位于荷兰海牙市中心的一个自行车库门口，索菲娅女士对记者说。

这个不大的自行车库位置极佳，出门就是海牙最繁忙的商业街和旅游区，车库配备了气筒等工具。在满是步行街和单行道的海牙市核心区域，这样的自行车库有10多个，加上大大小小的露天自行车停放区，自行车停靠十分方便。

有数据显示，荷兰人口1700多万，共拥有约2300万辆自行车，人均超过1.3辆，居全球第一。在荷兰，有近一半人选择把汽车停在家里，骑自行车上下班。

荷兰自行车的流行与其完备的配套基础设施紧密相关。荷兰是低地国家，地势平坦，人口稠密，适合骑车出行。在荷兰，有4万多公里的自行车道，其中专用自行车道超3.5万公里，占全国公路总长度的1/4。基本上有机动车道的地方都有自行车道，专用自行车道最为常见，且很多与机动车道隔开。同时，自行车优先车道、自行车机动车共享车道也不少见。

另外，荷兰的自行车道信号灯、路标等设施完备，各个城市都有大量自行车专用停车位，并还在不断增加。格罗宁根、乌得勒支等城市都配备有超过1万个自行车位的大型专用停车场。

为鼓励人们骑行，荷兰各级政府及企业出台了一系列措施。在购车补贴方面，一些雇主向骑自行车员工提供里程津贴，部分城市还提供购车补贴。在阿姆斯特丹等地，城市规划、道路设计等方面也更加关注骑车出行人群。荷兰政府调查认为，居民半数以上的出行距离小于7.5公里，这一距离适合骑行。荷兰正在建设越来越多的“超级自行车道”，目前已建成数十条，最长的超过60公里，以鼓励民众使用自行车或电动自行车长距离出行。

比利时——

“骑行晴雨表”提升骑行舒适度

为鼓励民众骑自行车出行，比利时瓦隆地区不久前推出了《瓦隆骑行晴雨表》，将该地区的100个市镇按照路况、维修点数量、存车安全等方面进行专家评估和民众打分，最终以A（优秀）—G（很差）的字母进行等级评分。当地媒体表示，“骑行晴雨表”有助于敦促城镇管理者不断提升辖区的骑行舒适度，吸引更多骑行游客。

比利时在改进骑行便利、舒适度方面下了不少功夫。乘客可以携带自行车乘坐火车等公共交通工具。今年3月，瓦隆地区部分公交车开始配备可携带4辆自行车的车后支架，把自行车安装在支架上最快只需30秒。据瓦隆公交集团负责人卡特琳娜·柏斯介绍，目前可携带自行车的公交车正在试运行和调试阶段，近期，将有更多可携带自行车的公交车正式投入运行，以鼓励民众采取“公交+自行车”的绿色出行模式。

在几乎每个城镇，当地自行车爱好者协会每年都会组织几天免费的维修活动。当地政府也经常与交通管理部门合作，免费为民众开办面向家庭所有成员的安全骑行培训班，提高在机动车、非机动车混行的狭窄道路上安全骑行的技能。此外，各地还会组织儿童骑行免租金活动，帮助低收入家庭孩子。不少公司为员工提供通勤自行车，自行车骑行上下班的员工可享受一定数额的税收减免、午餐券等额外福利。

在比利时购买一辆自行车是一笔不小的开支，动辄上千欧元的价格让不少人望而却步。为解决这一问题，比利时支持自行车租赁公司发展。消费者可以通过租赁的方式，选择折叠自行车、货运自行车、接送孩子的专用自行车、比赛用自行车等多种车型。租期灵活方便，消费者还可以选择添加维修、保险等服务包。针对自行车维修成本较高的情况，保险公司推出了多种类型的自行车专用保险，减少骑行人对事故损失的担忧。

新加坡——

改善自行车道的衔接性能

最近几年，自行车出行在新加坡变得越来越流行。骑车通勤或者骑车运动休闲，让购买自行车的顾客数量大幅增加。新加坡的叶先生平均每周有两天会选择骑车通勤，“往返大约27公里的骑行距离不仅锻炼了身体，而且比多次换乘公共交通更方便”。

新加坡政府早在2013年就推出了“全国自行车推广计划”，在全国范围内鼓励自行车出行，建立友好畅通的自行车骑行环境，缓解交通压力。在新加坡第一个步行与自行车市镇，4公里的自行车道将组屋与地铁站、公交车站等无缝衔接。自行车道为红色，上方安装了雨棚，下雨时一样可以安全骑行。其中一条步行和自行车道长2.6公里，设在轻轨高架桥下，方便居民骑车或步行。

新加坡政府目前正推动在所有组屋市镇内铺设自行车道，提升各市镇之间的衔接功能，让民众能轻松安全地骑自行车从家往返地铁站等地点。此外，联通全国的自行车道网络也在建设中，多条公路自行车道陆续向民众开放。目前，新加坡自行车道网络有460公里，政府计划在2030年前增加至1300公里。

为了方便停靠，新加坡政府还在公共交通站点、组屋区、公园等地配备超过22万个自行车停放点。大部分住宅区和交通站点距离自行车停放区域步行少于5分钟。在过街天桥和斜坡旁也建起安全通道，方便骑车人通过。基础设施的不断完善，为民众骑车出行提供了便利条件。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)