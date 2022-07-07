本报记者 闫韫明

“金砖国家合作机制日臻完善，各领域合作取得丰硕成果。”肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦日前接受本报记者专访时表示，中国正同其他金砖国家一道，“擦亮南南合作的‘金字招牌’，为各国携手战胜疫情、推动经济复苏传递希望和信心”。

当前，全球疫情延宕反复，包括金砖国家在内的国际社会迫切希望加强团结合作，消除“免疫鸿沟”。金砖国家疫苗研发中心3月22日在线启动，五国将在疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等方面深化交流合作。“这标志着金砖国家向加强公共卫生合作和疫苗研发合作又迈出坚实一步。”恩德格瓦说，汇集五国优势，金砖国家合作为全球公共卫生治理提供了新的方案，展现出推动抗疫合作的“金砖担当”。

恩德格瓦表示，从援助疫苗和防疫物资，到派遣医疗专家组、分享抗疫经验，中国为非洲国家提供了大量支持与协助。一箱箱印有“中国援助”字样的新冠疫苗运抵肯尼亚，为肯构筑免疫屏障发挥重要作用。“在肯尼亚抗击疫情过程中，中国给予了重要支持。”恩德格瓦认为，中国积极开展疫苗研发和生产合作，始终坚持疫苗作为全球公共产品的第一属性，优先向发展中国家提供疫苗，为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。

恩德格瓦说，作为今年的金砖国家主席国，中国大力推动金砖国家开展疫情防控、数字经济、可持续发展和人文交流等领域合作，取得一系列重要成果。金砖国家领导人第十四次会晤日前举行，此次会晤的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。恩德格瓦表示，中国倡导坚持真正的多边主义，以公平正义为理念引领全球治理体系变革，为维护世界和平、促进共同发展提出金砖主张；以全面深化经贸、财金、创新、数字经济、绿色发展、减贫脱贫等合作为抓手，铺设加速全球发展的“金砖快线”；以深化“金砖+”合作为契机，加强新兴市场和发展中国家战略协作，为共同构建全球发展伙伴关系作出“金砖贡献”。“这顺应了时代大势，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。”恩德格瓦说。

“相信在中国的引领下，金砖国家将为推动全球发展注入强大动力。”恩德格瓦表示。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 03 版）

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