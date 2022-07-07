新华社马尼拉7月6日电 当地时间7月6日，菲律宾总统马科斯在马尼拉会见应邀访菲的国务委员兼外长王毅。

马科斯表示，首先请转达对习近平主席的亲切问候，感谢习主席委派王岐山副主席出席我的就职仪式。中国是菲最大贸易伙伴和重要发展伙伴，双方在各领域开展了富有成效的合作。新冠疫情发生后，中方率先驰援，率先提供疫苗和防护物资，助力菲维护人民生命安全，菲方对此衷心感谢。中方有力支持菲推进“大建特建”，为菲改善基础设施发挥重要作用。菲希望持续推进两国政治、经贸、教育、文化等广泛领域合作，不断丰富战略伙伴关系内涵。

马科斯表示，菲律宾奉行和平独立外交理念，始终坚持一个中国政策。中国不仅是菲律宾的邻国，更是伙伴和朋友，两国友好只能也必须进一步加强。南海问题不是菲中关系的主流，不应限制和妨碍双方合作。菲方愿同中方坦诚交流，找到友好解决办法。这才是两国相处的正确方式，才能使双方合作取得更多成果，才能为两国人民带来更多利好。

王毅转达了习近平主席对马科斯总统的亲切问候，期待两国元首将为双边关系把舵导航，提供战略指引。中菲关系正站在新的起点上，中方愿同菲方坚持两国友好合作大方向，共同致力于成为互帮互助的好邻居、相知相近的好亲戚、合作共赢的好伙伴，推动两国合作提质升级，开创两国关系新的“黄金时代”。中国坚定支持菲新政府顺利施政，结合总统先生治国理念，愿同菲方开展大农业、大基建、大能源、大人文四个重点领域合作，助菲加快发展振兴，给菲民众创造更多福祉。

王毅强调，中菲友好延续千年。总统先生多次表示，任何分歧都不应也不会影响两国具有历史性意义的重要关系，中方对此表示赞同。中菲合作远远超越海上分歧，不能让具体分歧定义两国关系，不能让个别争议干扰两国合作。双方应加强对话沟通，妥处敏感问题，使海洋合作成为双方讨论处理海上事务的主基调，让构建好邻居、好亲戚、好伙伴的“三好关系”成为两国人民的新共识。

同日，王毅还会见了菲律宾副总统莎拉、国家安全顾问卡洛斯，同新任外长马纳罗举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 03 版）

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