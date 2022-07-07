本报记者 黄培昭

“虽然已经过去6年多时间，习近平主席在卢克索参观古埃及文明遗址的情景，我依然记忆犹新。”埃及文物部前部长曼姆杜哈·穆罕默德·贾德·达马提在接受本报记者采访时，深有感触地说。

2016年1月20日至22日，中国国家主席习近平对埃及进行国事访问。访问期间，作为知名考古学专家和时任埃及文物部部长，达马提有机会两次陪同习近平主席参观并介绍情况，近距离领略了中国领导人的风采。

1月21日晚，习近平主席和埃及总统塞西在卢克索神庙广场共同出席中埃建交60周年庆祝活动暨2016中埃文化年开幕式。“两国元首沿主道参观卢克索神庙，我负责讲解。”达马提回忆说，两国元首边走边听，畅谈埃中古老文明的特色，共忆埃中文明源远流长的交流互鉴。习近平主席指出，中埃都是文明古国，我们有必要加强人文交流，深化民间友好，巩固两国合作民意基础，推动双方共同发展、共同繁荣。“习近平主席的讲话体现出深邃的历史洞察力和战略眼光。”达马提说。

当晚，习近平主席和塞西总统还共同观看了由中埃演职人员联袂献上的《两个伟大文明对话》主题演出。“演出再现了埃中两大文明古国穿越时空交流对话的盛况。在场的各界人士都被深深吸引，现场气氛热烈。”达马提回忆说，演出结束后，两国元首亲切会见了两国艺术家，祝贺他们演出成功。

1月22日，习近平主席在卢克索参观古埃及文明遗址，达马提再次陪同参观并作讲解。“习近平主席一边认真观看历史遗迹，一边与我交流，对古埃及文明表现出浓厚兴趣。”达马提回忆说。习近平主席在参观时指出，这些遗迹是古埃及文明的集中体现，为我们研究古埃及历史、文化、社会、科技等方面情况提供了大量文献资料。中国和埃及都是拥有悠久历史的文明古国。两大文明要加强交流互鉴。“参观结束时，习近平主席再次与我握手表达感谢。习近平主席知识渊博、视野开阔，热爱文化、虚怀若谷，那次参观一直印刻在我的记忆中。”达马提说。

访问期间，习近平主席在开罗阿拉伯国家联盟总部发表了题为《共同开创中阿关系的美好未来》的重要演讲，给达马提留下了深刻的印象。习近平主席在演讲中强调，中华文明与阿拉伯文明各成体系、各具特色，但都包含有人类发展进步所积淀的共同理念和共同追求，都重视中道平和、忠恕宽容、自我约束等价值观念。我们应该开展文明对话，倡导包容互鉴，一起挖掘民族文化传统中积极处世之道同当今时代的共鸣点。“习近平主席的演讲为埃中、阿中之间的人文交流、文明互鉴提供了指导和遵循。”达马提表示，“我非常赞同习近平主席的主张，要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。”

“阿拉伯语中有句谚语：‘求知，哪怕远到中国’。”达马提说，历史上，古丝绸之路见证了阿拉伯文明与中华文明在交流交融中实现共同繁荣的盛景，陆上和海上丝绸之路成为沟通东西方文明的桥梁，促进了人类文明的进步。如今，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议赋予了古丝绸之路新的时代内涵，在经济、贸易、文化等领域更加紧密地把中国和阿拉伯国家联系在一起，“以共商共建共享的原则，引领构建互利共赢国际合作新格局。”达马提说。

谈及埃中合作成果，达马提如数家珍：文化层面，中国与埃及卢克索孟图神庙联合考古队的工作取得阶段性成果，湮没在杂草和土砾中的神庙区建筑和珍贵文物再次呈现在世人面前；教育层面，位于埃及艾因夏姆斯大学和开罗高级维修技术学校的两所鲁班工坊正式启用，两国职业教育合作更加深入；基建层面，埃及新行政首都中央商务区项目稳步推进，两国建设者在荒无人烟的沙漠里携手创造奇迹；经贸层面，截至2021年底，中埃·泰达苏伊士经贸合作区共吸引120余家企业入驻，被当地媒体评为埃及境内综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高的经贸合作园区……

“随着共建‘一带一路’与埃及‘2030愿景’深度对接，两国友谊与合作的纽带越来越紧，我们对拥抱共同繁荣的未来充满信心。”达马提说。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 03 版）

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