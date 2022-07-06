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菲律宾副总统莎拉会见王毅

2022年07月06日23:19 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉7月6日电 当地时间2022年7月6日，菲律宾副总统莎拉在马尼拉会见应邀访菲的国务委员兼外长王毅。

　　王毅祝贺莎拉当选菲副总统，转达习近平主席对杜特尔特前总统的亲切问候。王毅说，过去6年来，在习近平主席同杜特尔特前总统关心引领下，中菲关系实现转圜巩固、提质升级。中方赞赏菲方秉持独立自主精神，捍卫民族尊严，加快国家发展，愿根据菲新一届政府施政重点和人民愿望需求，深化双方农业、基建、能源和人文四大重点领域合作，更好惠及两国人民。

　　莎拉表示，中国政府对菲“大建特建”和抗击疫情给予有力支持，中国友城对菲地方发展提供无私帮助，充分展现友好善意，菲方对此由衷感谢。菲方期待同中方深入对接“一带一路”，推进四大重点领域务实合作。我本人还兼任教育部长，中国是教育大国，菲方希望同中方大力加强教育领域各层面合作。

　　王毅表示，国家发展，教育为先。中方愿同菲方深化教育合作，增进菲青年一代对中国的了解和认知，夯实两国友好的民意基础，也为两国务实合作提供智力支持。中方支持更多菲年轻人赴华深造，将为菲留学生返华复课提供便利，愿加强职业教育、语言培训合作，助菲改善教学设施，提升现代化教学水平。

　　莎拉表示，完全赞同中方的建议，对菲中合作前景充满期待。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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