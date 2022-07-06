新华社马尼拉7月6日电 当地时间2022年7月6日，国务委员兼外长王毅在马尼拉会见菲律宾外长马纳罗。

马纳罗表示，中国外长是菲律宾新政府启动后接待的第一位外长。菲中是友好邻邦，各领域合作成果丰硕。面对新冠疫情和复杂多变的国际地区局势，菲中肩并肩站在一起，相互理解，相互支持，为两国和两国人民带来福祉。菲方将继续坚定奉行一个中国政策，希同中方增进互信友好，推动双边关系迈向更高水平。菲方认为应坚持通过外交手段，以和平方式协商解决存在的岛礁争议，共同维护好南海的和平稳定。

王毅表示，中菲是一衣带水近邻，地缘相近、人缘相亲、文缘相通，两国交往延续千年。中菲关系的唯一正途，就是坚持睦邻友好，深化互利合作。近年来，在两国元首战略引领下，双边关系实现全方位发展，各领域合作大踏步前进，为两国人民带来实实在在利益。马科斯总统当选执政为中菲关系翻开新的一页。他强调中国是菲强有力伙伴，将继续奉行对华友好政策，实现双边关系提档加速，中方对此高度赞赏。值此新的起点，中方愿同菲方乘势而上、相向而行，共同规划好未来合作，把中菲友好事业推向深入，开创两国关系新的“黄金时代”。我们要携手努力，做好邻居、好亲戚、好伙伴。

王毅表示，双方应始终从战略和全局高度妥善处理海上问题，将其置于双边关系的适当位置，发挥政治智慧，持续推进共同开发，加快南海行为准则磋商，做大海上合作蛋糕，不断拓展互利共赢。

双方一致同意持续高质量共建“一带一路”，争取更多早期收获。

双方一致同意加强中国东盟关系，共同维护东盟主导的区域架构，落实好去年底领导人峰会重要共识，推动中国东盟全面战略伙伴关系走深走实。

双方一致同意加强多边事务协调合作，共同捍卫发展中国家的正当权益，共同促进地区和平发展繁荣。

双方还就缅甸、欧洲局势等共同关心的问题交换意见。

会谈后，双方共同为达沃－萨马尔岛大桥项目揭牌，并见证签署合作文件。

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