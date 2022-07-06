新华社马尼拉7月6日电 当地时间2022年7月6日，国务委员兼外长王毅在马尼拉会见菲律宾国家安全顾问卡洛斯女士。

王毅表示，中菲有着千年友好交往历史。过去6年来，在双方共同努力下，中菲关系实现转圜改善、提质升级。马科斯总统当选执政为中菲关系翻开了新的一页，两国人民对双边关系发展充满期待。此访旨在体现中方对中菲关系的重视和对菲新一届政府的支持，体现中国对菲友好政策的连续性和稳定性。中方愿同菲方落实好两国元首重要共识，深化各领域务实合作，开创中菲关系下一个“黄金时代”。

卡洛斯说，菲中两国人民相亲、文化相通。中国是友善的大国。习近平主席强调要同亚太国家共创共享和平繁荣的美好未来，菲方完全赞同，愿同中方扩大交流合作，妥善处理分歧，促进互信、增强信心、积累善意、巩固友好。

王毅说，中国从不走传统大国殖民掠夺的老路，将坚持自身和平发展，坚持合作共赢，坚持与邻国分享发展机遇，携手共建人类命运共同体，呵护好我们共同居住的地球村。

王毅强调，中菲是搬不走的邻居，我们唯一的选择就是友好、友好、再友好。中菲关系健康持续稳定发展符合两国和两国人民的根本和长远利益。面对当前充满不确定不稳定性的国际地区形势，双方要传承弘扬传统友好，使中菲关系更加稳固坚韧，始终沿着正确轨道向前发展。

双方一致认为应加强人文交流，夯实两国友好的民意和社会基础。

双方一致认为应总结两国交往宝贵经验，努力维护中菲友好大局，不以争议定义双边关系，不让具体分歧阻碍两国合作。

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