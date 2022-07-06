新华社华盛顿7月5日电（记者孙丁）新冠疫情中，美国针对亚裔的歧视、骚扰和暴力事件激增。张韵晗在美国首都华盛顿闹市经营一家中式茶铺，向记者回忆了遭遇仇恨犯罪的惊险一幕。

2020年11月初一个早晨，新冠疫情之中街面上人流稀疏，周遭商家生意都比较冷清。张韵晗在茶铺里听到外面传来喊声。那段时间时不时就有人在店外吵嚷，言语挑衅，还有人比划“开枪”的手势，他已经习惯了，起初也没在意。

没想到的是，一个人径直走进店里，叫嚷着与新冠病毒相关的种族歧视言论，突然掏出辣椒喷雾朝张韵晗喷去。“我完全没有反应过来发生了什么。”他回忆说，自己没提防，被迫吸入喷雾，“灼烧的感觉越来越明显”，“喘不上气”，报警时“起初完全说不出话来”。

他和警察一起查看监控录像，只觉得后怕，鉴于美国枪支问题同样严重，袭击者“掏出来的辣椒水还算是级别最轻的武器了”。

听闻美国政客屡屡抛出歧视言论，张韵晗对自己可能遭遇“仇亚”犯罪有一定心理准备。经过遇袭一事，他更认清现实，“仇亚”犯罪恐怕只是一个“爆发点”，美国种族主义问题根深蒂固，难以根除。

据加利福尼亚州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨与极端主义研究中心今年初发布的数据，美国2021年针对亚裔的仇恨犯罪比2020年增长339%。其中，纽约、旧金山、洛杉矶等城市“仇亚”犯罪数量刷新2020年纪录。

美国反歧视团体“制止仇恨亚太裔美国人组织”今年3月发布的报告显示，2020年以来，美国国内针对亚裔族群尤其是华裔的歧视和仇恨事件高发。报告说，2020年3月19日至2021年12月31日，这一团体共收到近1.1万起仇恨亚裔事件举报。加利福尼亚州是仇恨亚裔事件最高发的州，占比38%。纽约州排第二，占比约16%。

美国政客为了摆脱应对疫情不力的指责，大肆散布和煽动阴谋论，传播“政治病毒”，是导致“仇亚”现象及暴力犯罪在美国显著增加的重要原因。

2021年3月21日，在美国纽约，人们集会抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。新华社记者王迎摄

在今年6月18日首个打击仇恨言论国际日，联合国秘书长古特雷斯表示，在新冠疫情期间，针对少数群体仇恨言论的传播进一步证明，许多社会极易受到仇恨言论所宣扬的污名化、歧视和阴谋的影响。

6月25日，美国亚裔人士在华盛顿国家广场举行集会，呼吁停止针对亚裔的仇恨及暴力犯罪行为。不少示威者手持自制标语牌，上面写着“停止仇亚”“团结应对仇恨”等标语。

6月25日，在美国首都华盛顿，示威者参加反亚裔仇恨集会。新华社记者 刘杰 摄

来自密歇根州底特律市的画师安东尼·李告诉记者，如今，某些身居高位的美国政客释放大量不负责任的政治性言论，让亚裔的日子很不好过。（参与记者：胡友松；报道员：肖潇；剪辑：王玉珏；编辑：孙浩、张代蕾）

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