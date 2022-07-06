7月6日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。记者会上，赵立坚就美国务卿布林肯在北约公共论坛上发表的涉华负面言论作出回应。

赵立坚首先表示：“布林肯国务卿有关言论罔顾事实，颠倒黑白，充斥着冷战思维和意识形态偏见，中方对此坚决反对。”

赵立坚强调了三点：首先，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国没有侵略过任何国家，从不搞代理人战争，从不参加或组建军事集团，无意同谁竞争对抗，而是与各国和睦共处，合作共赢，构建人类命运共同体。美国为了迷惑世人，拉紧北约，渲染对华竞争，挑动集团对抗，这种话术和手段并不高明，更不得人心，也不会得逞。

其次，布林肯国务卿讲话声称北约“不寻求冲突”，这十分虚伪，也不符合事实。北约的历史就是一部不断制造冲突和发动战争的历史。从波黑到科索沃、伊拉克、阿富汗、利比亚、乌克兰，北约自称防御性的组织，实际却在不断突破地域和界限，肆意发动战争，残害无辜平民，至今没有一丝丝改变。事实证明，不是中国构成对北约的“系统性挑战”，而是北约越来越构成对世界和平与安全的“系统性挑战”。

第三，美国所谓的“基于规则的国际秩序”，实际上是与少数国家制定的家法帮规，是为美国的霸权私利服务。美国要求别国遵守国际秩序，却阻挡联合国《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，拒不批准联合国《儿童权利公约》等多项国际公约。美国一贯将国内法凌驾于国际法之上，对国际规则合则用，不合则弃，这是对国际秩序的最大破坏。

赵立坚最后表示，我们正告北约，放下迷信武力的执念，放弃搞乱亚太的图谋。我们奉劝美方，端正对华认知，摒弃冲突对抗，切实将拜登总统做出的“四不一无意”的表态落到实处，走相互尊重、和平共处、合作共赢的正路。

（总台央视记者 申杨 杨毅）

（来源：央视新闻客户端）

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