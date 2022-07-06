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“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛举行

2022年07月06日21:15 | 来源：新华网
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　　新华网曼谷7月6日电（记者王媛媛）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛近日在泰国曼谷举行，来自泰国33所高校的128名学生参赛。

　　本次比赛由中国驻泰国大使馆、泰国高等教育与科研创新部和中外语言交流合作中心联合主办，泰国高等教育与科研创新部次长办公室和中外语言交流合作中心-曼谷中心共同承办。

　　决赛全程以线上方式进行，参赛选手围绕 “汉语为桥、天下一家”主题，通过即兴演讲、评委问答和才艺表演环节，充分展示对中文学习和中泰友谊的理解和感受。经过激烈角逐，来自易三仓大学的甘雅拉夺得泰国赛区决赛第一名，将代表泰国参加“汉语桥”全球总决赛。

　　中国驻泰国大使韩志强致辞（中外语言交流合作中心供图）

　　中国驻泰国大使韩志强指出，“汉语桥”是一座连接中泰人民的语言与文化之桥、友谊与合作之桥。希望越来越多的泰国青少年学好中文，成为中泰两国和两国人民友好交流的杰出使者。

　　本次比赛得到了海南省旅游和文化广电体育厅等单位的支持，对促进中泰两国语言文化交流互鉴和增进中泰两国人民的了解与友谊起到积极作用。

(责编：贾文婷、杨牧)

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