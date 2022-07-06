法新社记者：美国国务卿布林肯将于本周在巴厘岛会晤中国国务委员兼外长王毅，中方能否进一步介绍会晤的议题？

赵立坚：昨天，中美双方各自发布了关于两国外长会晤的消息。王毅国务委员兼外长将在二十国集团外长会期间同美国国务卿布林肯举行会晤，就当前的中美关系和重大国际和地区问题交换意见。

俄新社记者：俄中两国元首曾于6月15日通话。待疫情形势好转后，中国领导人会否访俄？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，中俄两国元首及高层通过各种方式保持密切交往，就双边关系和各领域合作进行了及时有效的沟通。双方将继续开展各层级交往，不断发展中俄全面战略协作伙伴关系。

总台央视记者：据了解，今天上午中国—加勒比发展中心举行了揭牌仪式，能否请你介绍活动有关情况？中方对此有何评价？

赵立坚：谢谢你关注此次活动。今天上午，中国—加勒比发展中心举行揭牌仪式，山东省委书记李干杰、外交部副部长谢锋、加勒比国家驻华使节等通过线上线下方式出席。2021年9月，习近平主席在第76届联合国大会提出全球发展倡议，呼吁国际社会推动落实联合国2030年可持续发展议程，得到包括加勒比国家在内的国际社会的热烈响应和积极支持。为加强中国同加勒比国家发展合作，王毅国务委员兼外长在同年12月举行的中国—拉共体论坛第三届部长会议上宣布设立中国—加勒比发展中心。中国—加勒比发展中心的成立是中加推动落实联合国2030年可持续发展议程、践行全球发展倡议的生动实践。该中心将聚焦发展问题，大力开展高标准、可持续、惠民生的合作项目，助力加方发展，造福加勒比人民。

中国和加勒比国家是志同道合的好朋友、好伙伴、好兄弟。习近平主席2013年访问加勒比以来，中加全面合作伙伴关系持续深化。今年恰逢中加开启外交关系50周年，双方前途命运前所未有地紧密相连。中方愿继续同加方一道，共同建设好中国—加勒比发展中心，打造更加紧密的中加命运共同体。

彭博社记者：我社今日报道称，美国要求荷兰、日本禁止出口用于生产电脑芯片的深紫光刻机。你对此有何评论？中方是否会采取反制措施？如果阿斯麦、尼康等公司停止对华出售光刻机，中方是否会对相关企业采取反制措施？

赵立坚：这是美方滥用国家力量，倚仗技术霸权搞“胁迫外交”的又一例证，这也是典型的技术恐怖主义。在当前全球化背景下，美方一再将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化，对别国搞“技术封锁”“技术脱钩”。这只会让其他国家更加警醒，在技术上一味依靠美国行不通，也会促使各国加快实现科技自主自立自强。企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。我们希望有关方面秉持客观、公正立场，从自身长远利益和公平公正市场原则出发，独立自主作出决定。

法新社记者：中国与梵蒂冈关于主教任命的临时性协议将于10月到期。方济各教皇表示希望延长这项协议。中国是否也有续签计划？如果有，中方是否打算修改某些条款？是否会公开协议全部内容？

赵立坚：中国和梵蒂冈关于主教任命的临时性协议签署以来，协议在双方努力下得到顺利实施。双方将按照共同商定的议程，持续推进相关工作。

凤凰卫视记者：发言人刚刚提到中美外长将举行会晤，这次会晤是否会谈到台湾问题和涉疆问题？

赵立坚：台湾问题事关中国的核心利益，始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此均有明确承诺。拜登总统作出的“四不一无意”表态也包含不支持“台独”。美方应该恪守中美三个联合公报规定，停止开历史倒车，停止虚化掏空一个中国原则，停止纵容支持“台独”，以实际行动维护中美关系的政治基础。

涉疆问题是中方的重大关切。所谓新疆存在“强迫劳动”完全是美方为抹黑、遏制中国炮制的弥天大谎。美方实施“维吾尔强迫劳动预防法”是上述谎言的继续，也是“以疆制华”的升级。国际社会对此看得清清楚楚：不是中国在搞“强迫劳动”，而是美方在搞“强迫失业”，强行剥夺新疆各类产业数十万工人最基本的工作权利；不是中国在“压迫人权”，而是美方在“强迫返贫”，破坏好不容易摆脱贫困的新疆各族民众生计，甚至连新疆的扶贫项目也不放过；不是中国在违反国际规则，而是美方“强迫脱钩断链”，肆意破坏国际经贸规则、损害国际产业链供应链稳定。

我们敦促美方停止炮制“强迫劳动”谎言，停止实施“维吾尔强迫劳动预防法”，以实际行动为两国各领域合作创造有利条件，而不是制造新的障碍。

总台央视记者：近日，美国务卿布林肯在北约公共论坛上表示，北约与中国的关系是同所有国家关系中最复杂、最重要的关系之一，这一关系在某些方面显然具有竞争性，我们要确保竞争是公平的。中国正试图破坏以规则为基础的国际秩序。我们不寻求冲突，而是在努力确保基于规则的国际秩序。请问中方对此有何评论？

赵立坚：布林肯国务卿有关言论罔顾事实，颠倒黑白，充斥着冷战思维和意识形态偏见。中方坚决反对。我想强调三点：

首先，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国没有侵略过任何国家，从不搞代理人战争，从不参加或组建军事集团，无意同谁竞争对抗，而是与各国和平共处、合作共赢，构建人类命运共同体。美国为了迷惑世人，拉紧北约，渲染对华竞争，挑动集团对抗。这种话术和手段并不高明，更不得人心，也不会得逞。

其次，布林肯讲话声称北约“不寻求冲突”，这十分虚伪，也不符合事实。北约的历史就是一部不断制造冲突和发动战争的历史，从波黑到科索沃、伊拉克、阿富汗、利比亚、乌克兰，北约自称防御性组织，实际上却在不断突破地域和界限，肆意发动战争，残害无辜平民，至今没有一丝丝改变。事实证明，不是中国构成对北约的“系统性挑战”，而是北约越来越构成对世界和平与安全的“系统性挑战”。

第三，美国所谓的“基于规则的国际秩序”实际上是与少数国家制定的家法帮规，是为美国的霸权私利服务。美国要求别国遵守国际秩序，却阻挡联合国《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，拒不批准联合国《儿童权利公约》等多项国际公约。美国一贯将国内法凌驾于国际法之上，对国际规则合则用、不合则弃。这是对国际秩序的最大破坏。

我们正告北约，放下迷信武力的执念，放弃搞乱亚太的图谋。

我们奉劝美方，端正对华认知，摒弃冲突对抗，切实将拜登总统作出的“四不一无意”表态落到实处，走相互尊重、和平共处、合作共赢的正路。

东方卫视记者：我们注意到，阿富汗发生地震灾情后，中方援阿物资陆续运抵阿富汗，发言人可否进一步介绍相关情况？

赵立坚：“亲望亲好，邻望邻安”。作为山水相连的真诚朋友，中国政府和人民始终心系阿富汗灾区民众的安危，第一时间作出响应。王毅国务委员兼外长通过致电、通话等方式向阿富汗临时政府代理外长穆塔基表达诚挚慰问。中方紧急通过中央和地方政府、中国红十字会、在阿中资企业、民间组织等多种渠道，累计向阿方提供价值5400万元人民币的人道主义现金和物资援助。

阿富汗朋友曾说，“在灾难面前，中国永远值得我们信任和依靠”。为确保有关物资及时送达灾民手中，中方争分夺秒、加班加点，在不到两周时间里动用6架次运—20运输机和4架次商业包机将绝大部分物资运往阿富汗。中国成为向阿抗震救灾提供援助最多、最实、最快的国家之一。明天，最后一架载有中国政府援阿物资的包机将飞赴阿富汗，中方承诺的物资将全部交付完毕。“争分夺秒救灾，尽心竭力助人”，我们再次以实际行动诠释了中阿两国人民守望相助的友好情谊。

下一步，中国政府和人民将继续为阿富汗灾后重建和防灾减灾提供力所能及的帮助，支持阿富汗早日实现稳定发展。

《中国日报》记者：据报道，5日，巴基斯坦信德省政府和巴基斯坦反恐部门在卡拉奇召开新闻发布会称，卡拉奇大学孔子学院恐袭案一名关键嫌疑人已落网归案。“俾路支解放阵线”“俾路支解放军”等多个恐怖主义团体正加强勾连，背后或存在外国势力的推波助澜。中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度关注巴方对卡拉奇大学孔子学院恐袭案调查工作的进展，对巴方所作积极努力表示赞赏。同时我们注意到，进一步调查仍在进行之中。希望巴方继续全力查明真相，严惩肇事真凶，坚决打击涉案恐怖组织，并确保中方在巴项目、人员和机构安全。中方将继续坚定支持巴基斯坦反恐努力，为中巴合作提供更加安全的环境。

湖北广播电视台记者：据报道，印度执法局突击检查了中国手机制造商维沃（vivo）及相关企业的多处生产经营场所。中方对此有何评论？

赵立坚：中方正密切关注此事。我已经多次强调，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。我们希望印方依法合规调查执法，切实为中国企业在印投资经营提供公平、公正、非歧视的商业环境。

(责编：贾文婷、杨牧)