新华社马那瓜7月5日电 专访：必须揭露美国的国际罪行和谎言——访尼加拉瓜外交部长蒙卡达

新华社记者赵凯 李保东

尼加拉瓜外交部长蒙卡达日前在接受新华社记者书面采访时，批评美国的国际罪行和谎言，认为发展中国家应该团结起来，共同促进人民的正义事业，捍卫真理、独立、国家主权和人民尊严。

蒙卡达指出，美国对伊拉克、阿富汗、利比亚和叙利亚的不公正战争是帝国主义、干涉主义的明显例子，其目的是为自身利益而对其他地区国家进行地缘政治控制，攫取资源。

他认为，当今世界是一个多极世界，广大发展中国家正在发出自己的声音，走自己的道路。但近年来美国加大了对发展中国家的攻击，试图将自己标榜为全球警察、检察官和法官，却对主权国家的人民发动单方面的、非法的制裁。

在蒙卡达看来，美国的侵略性做法是霸权主义的策略，其目的是转移人们对美国国内所面临严重问题的注意力。新冠疫情影响、枪支泛滥、对少数族裔的歧视、通货膨胀，以及单边主义措施造成的人道主义危机，使美国内部矛盾日益严重。

他认为，美国把自己树立为所谓人权、民主和自由的捍卫者，但现实情况是，美国是世界上最大的人权破坏者。面对美国的抹黑和诋毁，广大发展中国家一方面必须揭露美国的国际罪行和谎言，另一方面应努力捍卫真理、独立、国家主权和人民尊严。

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