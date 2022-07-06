新华社纽约7月5日电 综述：国际大宗商品期货价格波动加剧

新华社记者刘亚南

由于市场对美国等主要经济体衰退担忧加剧，与经济形势联系密切的大宗商品期货价格5日大幅下降。

当天，避险资金推动美元指数上涨1.3%，达到近20年新高，带动国际原油期货价格重挫超8%，主力黄金和白银期货价格下跌超2%，芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆主力合约跌幅均超4.5%，天然气期货价格跌幅超3.5%。

当天，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌8.93美元，收于每桶99.50美元，跌幅为8.24%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌10.73美元，收于每桶102.77美元，跌幅为9.45%；8月交货的美国亨利中心天然气期货价格收于每百万英热单位5.73美元，跌幅为3.61%。

芝加哥期货交易所玉米12月合约收于每蒲式耳5.785美元，下跌4.77%；小麦9月合约收于每蒲式耳8.07美元，下跌4.61%；大豆11月合约收于每蒲式耳13.16美元，跌幅为5.68%。

这是2019年5月拍摄的美国芝加哥市中心的芝加哥期货交易所大楼外景。（新华社记者汪平摄）

作为避险资产的黄金价格也显著下跌，纽约商品交易所8月交货的黄金期货价格下跌2.09%，收于每盎司1763.9美元，为今年以来最低收盘价；9月交货的白银期货价格下跌2.78%。

当天，美国2年期和10年期国债收益率均下跌，且10年期国债收益率低于2年期国债收益率。这是美国关键国债收益率自6月中旬以来再次出现倒挂，体现了市场对美国经济衰退前景的担忧。

美国《政治报》网站4日刊文说，随着美联储对抗近40年最严重通胀的“战斗”升级，从华盛顿到华尔街，关于将要出现经济萧条的“耳语”已经快变成“大吼”。

野村证券经济学家罗伯特·登特预计，今年四季度至明年，美国经济将出现约2%的收缩。

花旗集团5日发布报告说，如果全球经济出现衰退，在石油出口国不通过减少供应进行干预的情况下，布伦特原油期货价格可能在今年年底前降至每桶65美元，2023年年底前降至每桶45美元。

花旗集团认为，在出现经济衰退的情形下，失业率将升高，家庭和企业会出现破产，大宗商品价格走低，石油企业可能会减少供应。

4月8日，一名女子在英国伦敦一处加油站加油。（新华社记者李颖摄）

在市场关注需求前景的同时，供应侧并没有明显改善迹象，分析人士认为油价仍将得到供应侧的支持，仍有上涨可能。

美国维兰德拉能源公司首席财务官马尼什·拉杰说，油价下跌过快，为现货石油交易商带来买入机会。

美国能源经济战略研究咨询公司总裁迈克尔·林奇预计，除非利比亚、伊朗或委内瑞拉原油供应变得强劲，否则今后几个月纽约原油期货价格不会降至每桶90美元以下。

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