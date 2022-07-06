新华社惠灵顿7月6日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰卫生部6日报告该国单日新增新冠确诊病例10290例，这是自4月21日以来日增病例数再次破万。专家警告，新西兰今冬遭遇新冠和流感双重压力。

新西兰卫生部当天公布的数据显示，该国7天滚动感染病例数均值和7天滚动住院病例数均值分别达7591例和454例，较此前数据大幅增长。目前，新西兰卫生部使用7天滚动均值来监测全国疫情的整体趋势。

此外，卫生部5日通报新西兰首次检测到变异新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.2.75。通报介绍，BA.2.75是由奥密克戎一代变种BA.2进化而来的二代变种，早期证据表明BA.2.75可能比BA.2更具传染性。

新西兰坎特伯雷大学教授迈克尔·普兰克对当地媒体说，新西兰新冠感染率再度快速增长令人担忧，他预测死亡率也会上升。

该国公共卫生专家表示，地处南半球的新西兰正值冬季，除面临新一轮新冠疫情蔓延外，流感等呼吸道疾病也呈高发态势。

6日，新西兰第一大城市奥克兰的一所中学因大量教职员工感染新冠或流感病毒，导致全校提前放假。数据显示，多所新西兰中学过去4周的缺勤率较往年同期增长10%至15%。多名专家呼吁政府再度在校园室内实施“口罩令”，加强公共设施通风，限制室内聚集人数。

新西兰政府近日扩大了第二剂新冠疫苗加强针的适用人群，同时加大流感疫苗接种力度，临时为3至12岁儿童和65岁以上老人免费提供流感疫苗，以期降低呼吸道疾病患者住院率，减缓公共医疗设施压力。

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