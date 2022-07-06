新华社纽约7月6日电 通讯：高通胀迫使美国中产阶层改变生活方式

新华社记者刘亚南 杨士龙

受新冠疫情暴发后美国实施大规模刺激措施、需求回升、供应链不畅等多重因素影响，美国当前面临40年来最严重的通货膨胀。除了低收入阶层，在美国占人口多数的中产阶层也对物价上涨感到“吃不消”，很多人不得不改变生活方式。

记者采访了纽约、洛杉矶等地居民，发现从出行到日常采购，通胀给他们生活的方方面面带来不同程度影响。

处于半退休状态的纽约市民艾米·奈菲尔德日前接受记者采访时表示，物价上涨给她带来很大压力。工资不涨，维持生计变得更难，支出也比以前少了。因为油价飙升，奈菲尔德更多情况下选择步行，只是去沙滩等较远的地方才开车。

在纽约时装技术学院执教的莎拉·马林斯对记者说，汽车加油成本增加了60%，只能减少用车。眼下的高物价给购房、购车等预算带来影响。因为几乎所有食品价格都涨了，自己正在提高厨艺，减少外出就餐。

家住加利福尼亚州洛杉矶的科琳·伊克耶退休前是从事口吃矫正等工作的言语治疗师，一直喜欢驾车，经常驱车约500公里到旧金山拜访家人。随着汽油价格大幅上涨，伊克耶开始转而寻找往来于城市之间的廉价机票。

“以往开车成本要低得多，”伊克耶说，“这段时间，开车去旧金山的成本接近200美元，远高于疫情前水平。”

生活在美国西北部华盛顿州斯诺霍米什县的文迪·塔文纳退休前是一名私立学校行政管理人员。塔文纳表示，由于油价高企，她很少开车，尽量步行去离家近的商店。

塔文纳说，食品价格对其支出习惯和消费行为影响最大。现在，自己只买促销商品，并调整了饮食结构。

美国劳工部6月发布的数据显示，5月美国消费者价格指数同比上涨8.6%，同比涨幅为1981年12月以来最大值。美国商务部6月公布的最终修正数据显示，一季度美国个人消费支出按年率计算增长1.8%，较此前修正数据下调1.3个百分点。

美国乔治梅森大学政策与政府学院和《华盛顿邮报》近期公布的联合调查结果显示，近九成受访者已开始采购更便宜的商品，约四分之三的人减少外出就餐和娱乐支出，或者推迟原定的采购计划。

阿尼瓦·帕洛夫斯基在纽约从事金融顾问工作。她告诉记者：“我们刚在超市花了近400美元采购，而此前购买同样的东西只需要250美元。价格快涨疯了。”

她的丈夫大卫·帕洛夫斯基在纽约建筑业从事管理工作。他表示，从家庭清洁到食品，从房租到汽油，所有东西都涨价了，通胀让普通消费者日子变得艰难，希望物价能够回到正常水平。

美国哥伦比亚广播公司新闻部和“舆观”民意调查公司开展的调查显示，物价上涨令许多美国人担心无法负担养老、休假甚至日常开支。其中，三分之一受访者表示“非常担心”是否有能力支付满足基本需求的商品和服务费用。

(责编：于洋、燕勐)