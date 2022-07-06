法新社记者：今天上午，刘鹤副总理与美国财政部长耶伦进行了通话。请问美方在这次通话中有没有表示将取消对自中国进口商品加征的关税？中方有没有表示将改革所谓的“非市场行为”？

赵立坚：关于今天上午刘鹤副总理与耶伦财长的视频通话，中方已经发布了相关的消息稿，目前我没有可以进一步提供的信息。

我们注意到美方新闻稿中指责中国所谓“非市场行为”的有关内容。美方的说法与事实不符。过去40多年的事实表明，中国经济的成功，是改革开放政策的成功，也是发挥市场机制作用和发挥政府作用有效结合的成功。这是中国经济发展的宝贵经验。中国的改革开放有利于中国，也有利于世界。这不仅促进了中国经济发展，也为世界经济繁荣作出了重要贡献。

关于关税问题，中方的立场是一贯的、明确的。取消全部对华加征关税，有利于中美两国，有利于整个世界。据美国智库机构测算，取消全部对华加征关税将使美国通胀率下降1个百分点。在当前高通胀形势下，早日取消对华加征关税，消费者和企业就能早受益。

塔斯社记者：也是关于刘鹤副总理与美国财政部长通话的问题。中方称此次交流“富有建设性”，请问外交部对中美务实合作和对话沟通有何评价？

赵立坚：我刚才介绍了刘鹤副总理与美国财政部长通话的情况。在此次视频通话中，双方就宏观经济形势、全球产业链供应链等议题务实、坦诚交换了意见，交流富有建设性。双方认为，当前世界经济面临严峻挑战，加强中美宏观政策沟通协调意义重大，共同维护全球产业链供应链稳定，有利于中美两国和整个世界。在此次通话中，中方表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持对话沟通。

日本共同社记者：中国海警船5日早上驶入“尖阁诸岛”领海并接近日本渔船。日本外相林芳正已向中方提出抗议。中方对此有何回应?

赵立坚：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。近来日本右翼渔船一再非法侵入钓鱼岛领海活动，严重侵犯中国主权。中国海警船依法对日本右翼渔船开展现场执法，是维护主权的正当举措。

巴通社记者：巴基斯坦投资部部长在采访中表示，巴现政府4月就职以来，中国对巴基斯坦的投资持续增加。巴政府将很快宣布为中国投资者提供更多便利。你对此有何评论？

赵立坚：我注意到上述报道，对巴方有关表态表示赞赏。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，各领域合作广泛深入。中方愿同巴方继续加强经贸投资领域合作，实现互利共赢和共同发展。

总台国广记者：昨天，澜沧江—湄公河合作第七次外长会在缅甸举行。中方如何评价此次会议成果？对下步澜湄合作发展方向有何期待？

赵立坚：过去一年来，澜湄六国坚持“同饮一江水、命运紧相连”的初心，携手抗击疫情，推动高质量互联互通，大力开展地方合作，共建民生工程。澜湄合作保持高水平发展，成功打造了区域合作的“金色样板”。中国向湄公河国家提供超过2亿剂新冠肺炎疫苗，同五国建立近150对友好省市。2021年，双方贸易额达3980亿美元，同比增长23%。各领域务实合作蓬勃开展，欣欣向荣，为六国经济复苏和区域繁荣振兴作出了重要贡献。

在昨天的外长会上，王毅国务委员兼外长宣布，中方下阶段将推出六大惠湄举措，包括实施“澜湄农业合作百千万行动计划”“澜湄兴水惠民计划”“澜湄数字经济合作计划”“澜湄太空合作计划”“澜湄英才计划”和“澜湄公共卫生合作计划”等，与湄公河国家分享合作红利、增添发展动力。

会议发表了联合新闻公报和关于深化海关贸易安全和通关便利化合作、农业合作和保障粮食安全、灾害管理合作、文明交流互鉴4份联合声明，发布了《澜湄合作五年行动计划（2018-2022）2021年度进展报告》和《2022年度澜湄合作专项基金支持项目清单》，用详实的数据展示了澜湄合作的丰硕成果。

下一步，六国将携手穿越全球大变局的惊涛骇浪，继续抓住当前区域合作蓬勃发展的大好时机，多行固本之举，多谋长远之策，从加强战略引领、深化经济融合、做大农业合作，坚持绿色发展、促进数字合作、密切人文交流六个方向，推动澜湄合作提质升级，共同致力于打造高质量共建“一带一路”示范区，全球发展倡议先行区，全球安全倡议合作区，构建更加强韧的澜湄流域经济发展带，建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。

中新社记者：近日，美国俄亥俄州一名非裔青年杰兰德·沃克遭8名警察连开90多枪击毙。该事件在美多地引发大规模抗议。中方对此有何评论？

赵立坚：我对有关事件感到震惊。美国警察针对少数族裔暴力执法屡见不鲜。据统计，2020年至今美国警察执法致死人数达2563人，其中非洲裔死亡人数达565人，占比超过22%。仅今年以来，就有49名非洲裔被美国警察开枪打死。

从昔日罪恶的奴隶贸易、驱赶屠杀印第安人，到今天非裔等少数族裔的恶劣处境和悲惨遭遇，美国“白人至上”“种族替代论”甚嚣尘上，系统性、普遍性的种族歧视愈演愈烈。

不分种族、性别、语言或宗教，全人类享有人权和基本自由，是《联合国宪章》第一条开宗明义的精神。联合国秘书长古特雷斯在今年“消除种族歧视国际日”纪念大会上指出，种族主义是威胁民主、稳定与和平价值观的“黑暗力量”。作为联合国《消除一切形式种族歧视国际公约》缔约国，美国一直未能采取有效措施改变系统性种族歧视，严重违反公约义务。

正如马丁·路德·金曾经深刻指出的，任何地方的不公不义，都威胁着所有地方的公平正义。美国存在的严重种族歧视和严重不公不义问题，折射出了美在世界范围内推行不公不义。试问，美国政府还需要多少“弗洛伊德”和“杰兰德·沃克”之死，才能真诚反思反省，并采取切实行动，丢掉傲慢与偏见，实现公平与正义？

路透社记者：刘鹤副总理和美国财长耶伦通话后，中美领导人近期是否也会通话？

赵立坚：目前我没有可以发布的消息。

《中国日报》记者：近日，美国企业研究所高级研究员鲁宾撰文称“一个中国”政策是谎言，台湾不是中国的一部分，二战结束后的“旧金山和约”只表示日本放弃对台湾和澎湖列岛的主权，但没有明确主权移交问题。中方对此有何评论？

赵立坚：首先，我要指出撒谎是需要伪装的，美国企业研究所的这篇文章才是真正的谎言，它披着“学术”外衣，以学者和研究机构的名义散布谣言。文章内容明显违背了历史和法律常识，故意颠倒黑白、混淆是非，其背后的动机无非是博人眼球，掏空虚化一个中国原则，配合反华势力“以台制华”，鼓噪“台独”势力“倚美谋独”。

所谓“旧金山和约”是二战之后美国纠集一些国家，在排斥中华人民共和国、苏联的情况下，对日单独媾和而发表的非法、无效的文件。这一文件违反1942年中美英苏等26国签署的《联合国家宣言》规定，违反《联合国宪章》和国际法基本原则，对台湾主权归属等任何涉及中国作为非缔约国的领土和主权权利的处置也都是非法、无效的。中国政府从一开始就郑重声明，“旧金山和约”由于没有中华人民共和国参加准备、拟制和签订，中国政府认为它是非法无效的，绝不承认。苏联、波兰、捷克斯洛伐克、朝鲜、蒙古国、越南等国家也拒绝承认该文件效力。

世界上只有一个中国，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。包括《开罗宣言》《波茨坦公告》在内的一系列国际法文件，都明确无误地确认了中国对台湾的主权。尽管海峡两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，中国主权和领土从未分割。

台湾问题的事实清清楚楚，一个中国的经纬明明白白。历史不容篡改，是非不能歪曲。任何人企图挑战国际社会公认的一个中国原则都是徒劳的，中国维护国家主权和领土完整不容任何外部势力干涉。

澳亚卫视记者：我们注意到中澳官员近期进行了一系列互动。你如何看待中澳关系下一步发展？

赵立坚：一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益和共同愿望。改善中澳关系没有“自动驾驶”模式，重启需要采取实际行动。这符合两国人民的愿望，也顺应时代发展的潮流。

我们希望澳方理性正面看待中国和中澳关系，本着相互尊重、求同存异的精神，同中方相向而行，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展。

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