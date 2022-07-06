新华社北京7月6日电 题：貌似“强大无敌” 实则外强中干——透视美国霸权幻象系列评论之一

新华社记者吴黎明

伏地魔是风靡世界的魔幻小说《哈利·波特》中的大反派，他滥用暴力，法力无边，有着众多“魂器”遁形脱身，给人一种“无敌”的幻象。但最终，伏地魔的七个“魂器”被一步步强大起来的哈利·波特一一破除，曾经不可一世的伏地魔轰然倒下，其“无敌幻象”随之烟消。

美国的种种霸权霸道做派与伏地魔颇有些相似，其“无敌幻象”也蒙蔽了不少人。然而，无论是从历史还是当下来看，美国貌似“强大无敌”，实则外强中干，所谓“无敌”始终是个假象。

二战结束之后，美国一度成为世界上最具实力的超级大国，其国内生产总值占全球超过一半，拥有最先进的武器装备。但即便在上世纪50年代美国最不可一世之时，中国人民志愿军“雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江”，将世界头号强国击退回三八线，使其被迫在停战协定上签字。美国马歇尔将军叹息：神话已经破灭了，美国并不是像人们所想象的那样一个强国。

越南战争被认为是冷战时期美国实力大幅下滑的转折性事件。越南战争历时14年，美国有5.7万人丧生、30多万人受伤，耗资2000多亿美元。“西贡陷落”成为美国不堪回首的一段经历。

冷战结束后，美国成为全球唯一的超级大国，一时风头无两，“历史终结论”甚嚣尘上。为维护自身霸权，美国维持着庞大的战争机器，建立起遍布全球的军事基地网络，把单边主义和霸权主义发挥到了极致。

然而，众所周知的是，穷兵黩武、称王称霸不可能持久。进入21世纪，美国四处点燃战火，从阿富汗到伊拉克，从利比亚到叙利亚，过足了“无敌于天下”的瘾。据美国布朗大学“战争代价”项目数据，全球反恐战争最终花费了美国大约8万亿美元。旷日持久的战争让美国不堪重负，先后被迫从伊拉克和阿富汗撤军，美国的“无敌幻象”破灭在幼发拉底河两岸和帕米尔高原的崇山峻岭之中。美国《外交》杂志刊文指出：“无论以何种标准衡量，‘反恐战争’都是冷战结束后美国霸权时代的最重大事件。而这个时代，现在已进入黄昏。”

历史已经证明，从西方大航海时代开始，就没有所谓的永久“霸主”，霸权终有走下“神坛”的一天，这是历史的必然。事实上，从战后最风光的时候开始，美国的实力份额和全球真实影响力，就表现出稳定的相对下降态势。在21世纪，从阿富汗战争到伊拉克战争，从全球金融危机到新冠疫情打击，美国一步步日落西山，“无敌”只是幻象。巴西前总统罗塞夫认为，美国霸权衰落无法阻挡。

美国著名学者弗朗西斯·福山曾欢呼“历史的终结”，但去年他著文指出，美国时代的终结早就到来了。美国霸权的巅峰时期持续不到20年——从1989年柏林墙倒塌到2007年至2009年金融危机前后。福山认为，美国衰落的长期根源更多是国内因素而非国际因素。

美国实力相对于其鼎盛时风光不再，这是其外强中干的根源所在。如今的美国，新冠疫情累计死亡病例超过100万，两极分化加剧，种族歧视严重，枪支暴力频发，基础设施破败，制造业外流，通货膨胀飙升，可谓是制度失灵、治理失序、民心涣散。2020年11月，弗吉尼亚大学公布的一份调查报告发现：66%的美国人认为他们的国家处于衰落状态。另有报告显示，美国是全球仅有的3个居民生活质量比2011年差的国家之一。英国《每日电讯报》网站刊文指出，或许当今世界最悲哀的景象是美国这个超级大国的惊人衰落。

尽管如此，美国依然沉溺于霸权主义旧梦不醒，对外恃强，大搞霸凌、霸道那一套。近来，乌克兰危机被美国视为提升其“世界领导力”与全球霸权的一个契机。为此，美国“拱火”推动危机一步步升级，强化美国主导的军事同盟体系，大搞集团政治、阵营对抗。看起来美国人磨刀霍霍，但实际上是色厉内荏。复旦大学国际问题研究院院长吴心伯指出，美国明确其底线是不出兵乌克兰、不设立禁飞区，显示了美国能力和意愿的局限。美国因此将其外强中干的本质暴露得淋漓尽致。

历史照进现实，美国“纸老虎”的真面目如今越发显露无遗。

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