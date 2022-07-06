新华社伦敦7月5日电（记者杜鹃 许凤）英国卫生大臣贾维德和财政大臣苏纳克5日辞职，首相约翰逊随后任命他们的继任者。

贾维德当天在辞职信中说，他对约翰逊失去信心。苏纳克在辞职信中说，公众理所应当期待政府“妥善、称职、严肃”工作，“在我看来，这些标准值得坚持，这也正是我辞职的原因”。

英国媒体报道说，财政大臣和卫生大臣是英国政府的重要官员，贾维德和苏纳克的辞职对约翰逊政府“造成重创”。

5日晚些时候，约翰逊分别任命兰开斯特公爵郡大臣兼内阁办公厅大臣巴克利接任卫生大臣、教育大臣扎哈维接任财政大臣。

一段时间以来，约翰逊因“聚会门”丑闻遭遇反对党和保守党内部的辞职压力。6月初，约翰逊在英国议会下院保守党议员对他进行的不信任投票中过关，得以留任保守党党首和英国首相。不过，超过40%的保守党议员在表决中投下不信任票。

此外，由约翰逊任命的保守党副党鞭平彻因被曝光行为不端于6月底辞职。平彻后续被曝出更多不端行为，引发舆论对约翰逊是否明知其品行仍委以重任的质疑。7月5日下午，约翰逊为任命平彻为副党鞭而道歉。

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