本报北京7月5日电 （记者王莉）联合国人权理事会第五十届会议“中国民族地区教育发展与权利保障”边会日前以线上线下相结合的方式举行。会议由中国社会科学院民族学与人类学研究所和中国人权研究会联合主办。来自国内外高校、研究机构的专家学者，围绕中国民族地区教育发展与权利保障的政策与实践等议题展开研讨。

针对各地区寄宿制学校方面的讨论，与会中外学者一致认为，中国民族地区的寄宿制学校是为让孩子接受更好的教育，因为这些地区往往地广人稀，孩童上学多有不便。另外，一部分少数民族学生在寄宿制学校就读后，还会选择回到家乡，促进当地发展。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈表示，中国民族地区的寄宿制学校与历史上加拿大原住民寄宿学校是完全不同的概念，西方某些人混淆这两种不同的概念，并非真正关心中国的人权，而是一种恶意宣传，是打着人权的幌子对中国民族地区教育进行污名化和抹黑，目的是为了遏制甚至破坏中国的发展。

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 03 版）

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