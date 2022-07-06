本报记者 闫韫明

“政治互信是金砖国家团结的根基。”南非国民议会事务主席弗罗里克日前在接受本报记者采访时表示，金砖国家合作机制在政治安全、经贸财金、人文交流、公共卫生等领域取得丰硕成果，为提升新兴市场和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力发挥了重要作用。

“新冠肺炎疫情席卷全球，金砖国家筑牢抗击疫情的防线，展现了推动全球公共卫生治理的担当。”弗罗里克说，与一些西方国家开“空头支票”不同，中国第一时间向他国伸出援手，提供疫苗和抗疫物资，与其他金砖国家守望相助、共克时艰，树立了应对公共卫生危机的榜样。“世纪疫情仍在蔓延，我期待金砖国家在疫苗研发等方面加强合作，为应对全球性挑战寻求方案。”

弗罗里克注意到，近年来，金砖国家人文交流日渐频繁，各项合作在双边、多边层面蓬勃开展。“我们非常欣喜地看到，很多南非青年远赴中国求学，在中国接受了高质量的教育和培训，为南非商业、医疗等重点领域的发展注入了活力。”弗罗里克相信，随着疫情阴霾逐渐散去，金砖国家间的人文纽带一定会拉得更紧。

“中国是金砖国家中最大的经济体，是我们非常重要的合作伙伴。”弗罗里克表示，在南南合作及金砖国家合作框架下，“南中双边关系始终牢固，两国人民友谊历久弥坚”。弗罗里克说，南中关系不是停留在书面上，而是建立在切实的行动上。中国已连续13年成为南非第一大贸易伙伴国。截至2021年底，中国累计在南投资总额超250亿美元；在南中资企业200多家，为当地创造逾40万个就业岗位。“中国始终与南非站在一起，密切关注人民福祉，两国间的合作有力推动了南非经济发展，帮助人民摆脱贫困。”

弗罗里克强调，金砖国家合作机制不仅关乎5个成员国，也关乎广大发展中国家。“南非是非洲大陆唯一的金砖成员国，但金砖国家合作机制属于所有非洲国家。许多发展中国家面临同样的发展问题，因此，‘金砖+’合作模式对全球发展有着重要意义。我们是同处一个星球的人类命运共同体，发展中国家应互相借鉴经验，为世界和平与发展作出贡献。”

明年，南非将接棒成为金砖国家主席国。“我们期待中国在金砖国家合作机制中继续发挥重要作用，推动成员国聚焦发展问题，将倡议和计划落到实处。”弗罗里克说。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 03 版）

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