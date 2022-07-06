新华社马普托7月5日电 在结束对巴基斯坦、阿联酋、津巴布韦、莫桑比克等四国的正式访问之际，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪7月5日接受新华社采访。

一、6月29日至7月4日，您应邀访问了巴基斯坦、阿联酋、津巴布韦、莫桑比克等亚非四国，能否介绍一下此次访问取得了哪些务实成果，对中国与四国关系发展有何重要意义？

此访面向周边、中东和非洲地区。访问期间，我会见了四国领导人及有关国家外长等政府重要成员。双方的交流深入友好、富有成果。我向四国领导人转达了习近平主席等中方领导人的亲切问候和良好祝愿，重点推动落实习近平主席同四国元首达成的重要共识，就双边关系、各领域务实合作及共同关心的国际和地区问题深入交换看法，明确下阶段合作路线图，达到了增进互信、凝聚共识、扩大合作的目的。

进一步强化了中巴全天候战略合作。事实反复证明，无论国际形势如何变化，中巴互信和友谊都坚如磐石。中巴双方同意继续坚定支持彼此维护国家主权安全和领土完整。两国承诺进一步对接发展战略和政策重点，持续挖掘经贸合作潜力，提升全方位多领域合作水平。中方愿扩大进口巴优势产品，畅通两国产业链供应链。巴方将同中方协力，加速推进中巴经济走廊建设，拓展投资、产业、农业、科技等领域合作，更好惠及两国和两国人民。巴方将全面加强安保措施。中巴双方强调将重拳打击一切形式的恐怖主义。

进一步丰富了中阿全面战略伙伴内涵。中阿双方同意继续加强抗疫合作，将共同运营好两国联合灌装中国疫苗生产线，加快推进抗疫治疗药物研发；持续拓展传统领域合作，在新兴领域打造更多合作亮点；积极推进“百校教中文”、阿联酋中国文化中心等重点人文合作项目，促进两国民心相通。阿方重申将全力支持做好中国阿拉伯首届峰会有关筹备工作，推动中国海合会自贸协定谈判早日达成一致，同中方加强国际地区事务沟通协调，携手打造面向新时代的中阿命运共同体。

进一步提升了中津全面战略合作伙伴水平。中津友好源远流长，双方都支持彼此走符合自身国情的发展道路，坚决反对外部干涉和单边制裁，共同捍卫国际公平正义。中津双方一致同意以落实中非合作论坛达喀尔会议成果为契机，加强治国理政经验交流，推进政策咨询、农业、矿业、科技、抗疫、人文等领域交流合作，深化中非高质量共建“一带一路”合作。中方欢迎更多津优质农产品对华出口，将继续实施对津农业技术援助，促进更多合作成果惠及民生。津方欢迎中国企业扩大对津投资，反对任何针对中国企业的造谣抹黑，将继续为中国在津企业提供良好营商环境。

进一步为中莫全面战略合作伙伴关系注入新动力。中莫双方强调珍视两国深厚的传统友谊，一致表示将致力于增进政治互信，拓展经贸、农业、能源、抗疫、基础设施等领域务实合作，推动中非合作“九项工程”在莫落地。莫方表示将以担任2023至2024年度联合国安理会非常任理事国为契机，在一系列重大国际和地区问题上同中方加强协调，有效维护广大发展中国家共同利益。双方同意继续保持全方位交往势头，用好中非合作论坛和共建“一带一路”平台，推进中莫关系不断迈上新台阶。

二、新冠肺炎疫情仍在全球延宕反复，世界经济复苏困难增多，人类社会面临前所未有的挑战。中国作为全球最大的发展中国家和第二大经济体，如何化解疫情风险挑战、推进经济高质量发展备受各方关注。请问您访问的四国如何看待中国的发展前景？

此次我访问的四国都是发展中国家，都处于关键发展阶段，都是中国在有关地区的真诚朋友和重要合作伙伴。访问期间，我向四国介绍了中方统筹疫情防控和经济社会发展的经验和成果，以及中国致力于打造开放、包容、合作、共赢的世界经济体系，积极同各国共享发展机遇的立场和政策，四国反响热烈。

一是高度赞扬中国的发展道路，希望借鉴中国发展经验。四国领导人高度评价习近平主席的卓越领导，高度评价中国共产党团结带领中国人民取得的伟大发展成就，祝贺中国共产党成立101周年，预祝今年秋天中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功。四国表示，中国的巨大发展成就和经验具有重大意义，激励和鼓舞了广大发展中国家。相信在习近平主席和中国共产党的领导下，伟大的中国和中国人民必将实现更大发展。四国表示，愿在习近平主席同各国领导人达成重要共识基础上，继续积极推进双边和多边领域的交流合作。

二是充分肯定中国发展势头、双边合作成果和中国为世界经济复苏发展所做重要贡献，期待同中国共享发展机遇。四国领导人赞赏中国经济攻坚克难、稳中有进，在世界主要经济体中表现突出，为各国发展提供广阔机会、为世界经济提供强大动能，普遍对中国发展前景充满信心。巴基斯坦领导人认为，任何势力都阻挡不了中国发展壮大的进程。巴方不会忘记，每逢历史关键时刻，总是中国朋友对巴第一时间伸出援手。阿联酋领导人对哈利法港工业区中阿产能合作示范园和哈利法港二期集装箱码头项目的典范作用表示满意。津巴布韦领导人感谢中方坚定支持津抵御外来制裁，给予津方真诚帮助和大力支持，坚信中国是津方最可信赖的好朋友好伙伴。莫桑比克领导人表示，中国发展势头良好、前景广阔，必将继续为世界繁荣发展贡献更大力量。

三是高度评价中国抗疫成效和为全球抗疫所做巨大努力，热切期待进一步增进抗疫合作。四国赞赏中国领导人和政府坚持人民至上、生命至上，在最短的时间内控制住疫情，最大程度保障人民生命健康和正常生产生活秩序，以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展，并为全球合作抗疫作出中国贡献。四国表示，中方的抗疫成果在全球堪称典范。不会忘记中方在抗疫期间提供的宝贵支持和大力帮助，愿继续同中方开展双边和三方抗疫合作。非方表示，中方第一时间助力非洲国家抗击疫情和经济发展，成效显著。

中国是世界第二大经济体、第一大货物贸易国、第二大消费市场，中等收入群体超过4亿，居民储蓄率、外汇储备均居全球第一。新形势下，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有变，中国作为全球经济增长重要引擎的地位没有变，国际社会对中国经济前景的信心没有变。正如习近平主席在前不久召开的金砖国家工商论坛开幕式主旨演讲中所说，中国将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，努力实现高质量发展，建设更高水平开放型经济新体制，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。中方欢迎各国继续搭乘中国发展的快车，共享发展机遇、共谋发展大计。

三、前不久，中方成功举办金砖国家领导人第十四次会晤和全球发展高层对话会，成为广大发展中国家共谋发展的一次盛会。请问您如何看待新形势下中国同广大发展中国家的团结合作？

当前，世界百年变局和世纪疫情叠加共振，乌克兰问题外溢效应冲击全球粮食、能源、金融格局，全球发展事业遭遇逆风逆流。新形势下，广大发展中国家对发展振兴的期盼更加迫切，对国际公平正义的呼声更加强烈。中国是世界上最大的发展中国家，加强同广大发展中国家的团结合作，既是中国外交政策的传统和基石，也是新时代中国外交的鲜明特色。此访中，我进一步感受到广大发展中国家对国际形势不确定不稳定因素增多的担忧，不希望看到地缘冲突、阵营对抗等损害地区安全和全球繁荣稳定。当前形势下，中方愿同其他发展中国家加强战略沟通与协调合作，共同推动实现联合国2030年可持续发展目标，坚定维护发展中国家共同利益，推动建设更加公正、合理的国际政治经济秩序。

一要坚持共同发展的时代主题。世界形势越是复杂多变，越是要求各国包容开放、合作共赢、共同发展。四国领导人高度评价习近平主席去年9月提出的全球发展倡议，愿同中方共同构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。事实一再证明，发展是破解各种治理难题、增进人民福祉的关键所在。世界各国要把发展置于国际议程中心，推动完善全球治理体系，加强全球发展合作、实现各国共同发展。发展中国家要坚定维护团结振兴大势，坚持独立自主探索自身发展道路，加快落实全球发展倡议，不断增进各国人民福祉。

二要维护安全稳定的全球环境。四国领导人一致支持习近平主席今年4月提出的全球安全倡议，赞同共同、综合、合作、可持续的安全观，赞同坚定维护各国主权安全和领土完整，主张通过对话协商解决国际冲突和争端，走一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。当前，部分地区热点问题不断发酵产生系列负面外溢效应，世界面临粮食危机、能源危机的挑战，广大发展中国家经济复苏和社会稳定受到冲击。发展中国家不应成为国际危机的受害者，更不应成为冲突动荡的埋单方。中方愿同其他发展中国家一道，推动全球安全倡议尽快落地，积极推动构建全球安全共同体，让和平的阳光照亮世界、安全的雨露润泽四方，实现各国共谋安全、共促安全、共享安全。

三要构建公平正义的国际秩序。中国始终坚定做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者，始终坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。长期以来，中国与广大发展中国家同气连枝、休戚与共，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互理解、相互支持，始终站在时代进步前列，站在国际正义一边。发展中国家一致反对霸权主义、强权政治、干涉内政和种族歧视，坚决抵制少数国家以“家法帮规”取代普遍接受的国际关系基本准则，呼吁增加发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，确保各国权利平等、规则平等、机会平等。中方坚定支持发展中国家在国际事务中发挥更大、更积极作用，愿同有关国家一道，维护和践行真正的多边主义，就重大国际和地区事务加强沟通协作，推动国际治理体系向更加公正合理的方向发展。

四要弘扬和衷共济的合作精神。经济全球化是不可阻挡的历史潮流。脱钩断链、“小院高墙”是逆潮流而动，是短视之举，最终只会堵死自己的发展之路。是选择开放包容还是封闭排他，是推动发展融合还是阵营对抗，答案只有一个。历史反复证明，人为制造政治隔阂和经济藩篱，最终损害的是国家间的互信合作，破坏的是世界未来的和平发展。中方与其他发展中国家一致坚决反对冷战思维，反对拉帮结派和零和博弈，呼吁加强南北对话与合作，促进开放包容发展，推动建设新型国际关系，构建人类命运共同体。

四、您此次访问的四国都是高质量共建“一带一路”的重要合作方，明年是“一带一路”倡议提出10周年，如何看待其对推动发展中国家经济社会进步的重要意义？

习近平主席提出的“一带一路”倡议是中国为全球发展贡献的重要公共产品，契合广大发展中国家的实际需要，给广大发展中国家带来了实实在在的好处，广受当地政府和民众的真心欢迎和大力支持。倡议提出9年来，高质量共建“一带一路”已经成为深化促进国际经济合作的有效平台，丰富完善全球治理的创新实践，携手构建人类命运共同体的重要路径。从我此次访问的国家和地区看，尽管面临疫情延宕、地缘政治等影响，从亚洲到中东到非洲，从中巴经济走廊、中阿产能合作示范园到津巴布韦新议会大厦，再到莫桑比克马普托—卡腾贝大桥，“一带一路”合作在共建中不断取得积极进展。中方通过中巴经济走廊建设，帮助巴基斯坦新增5200兆瓦电力、886千米国家核心输电网、510公里高速公路。双方合作从最初的瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业4个重点领域拓展至社会民生、农业、科技、国际合作等新领域。我们与阿联酋推进高质量共建“一带一路”，助力该国成为中东“疫苗中心”和数字、航天等前沿领域的领跑者。非洲是参与“一带一路”合作最积极的方向之一，50多个非洲国家与中方签署“一带一路”合作文件。中方帮助非洲国家新增和升级了铁路、公路、桥梁、港口、输变电线路等，极大增强非洲的自主发展能力。在各方共同努力下，我们必将迎来高质量共建“一带一路”更加美好的明天。

中方一贯呼吁国际社会加大对发展中国家的关注和投入，开展真正平等互利的合作，改善发展中国家人民福祉。然而，在全球抗疫和经济复苏的关键时刻，少数国家固守意识形态偏见，打着民主和援助旗号搞地缘政治算计，千方百计打压坚持独立自主发展道路的国家。这显然同时代潮流背道而驰，同地区国家和人民谋和平促发展的意愿背道而驰，必将遭到失败。

作为今年的金砖国家主席国，中方以“金砖+”方式举办了全球发展高层对话会，邀请了13个新兴市场国家和发展中国家领导人出席，共商全球发展大计，会后还提出促进全球发展的32个具体项目，欢迎各方参与，让所有新兴市场国家和发展中国家都能从金砖合作中受益。中方和其他发展中国家的合作不是为了一己私利，而是着眼时代进步的大方向，坚定捍卫发展中国家的共同利益，一道开创更加光明的发展前景。

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)