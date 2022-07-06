新华社北京7月5日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古5日在俄国防部召开的会议上说，“解放”卢甘斯克地区后俄军将继续在乌克兰开展特别军事行动直至全面完成俄总统普京下达的任务。乌克兰武装部队总参谋部5日在社交媒体上发文说，俄军正集中力量以完全控制卢甘斯克地区。

——绍伊古说，西方国家继续向乌克兰提供大量武器，以期延长乌克兰危机，西方对乌军援物资已逾2.8万吨。目前俄方的优先任务是保障俄军官兵及普通民众的生命安全，俄方正采取系列措施确保黑海和亚速海水域的航运安全。“我们为民用船只通行建立了两条人道主义走廊，马里乌波尔港水域的水雷威胁已完全排除。”

——乌克兰武装部队总参谋部5日说，俄军正集中力量建立对卢甘斯克地区的完全控制，并采取措施试图恢复后方的交通基础设施。乌通社5日援引乌各地军事部门的消息报道，俄军当天用导弹袭击了尼古拉耶夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克和苏梅三个州，俄乌两军在卢甘斯克边界地区的战斗仍在继续。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫5日通报说，俄武装力量继续对乌克兰境内的军事设施进行打击。过去一天，俄空天军使用高精度武器在哈尔科夫市打死近150名乌军人员、摧毁乌方第93机械化旅的12件军用技术装备，打击了乌方在顿涅茨克地区的2个指挥所、在哈尔科夫州的4个弹药库。俄战机在哈尔科夫地区击落乌军一架苏-25战机。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军231架飞机、134架直升机、1451架无人机、353套防空导弹系统、3910辆坦克和其他装甲车、716台多管火箭炮、3092门野战火炮及迫击炮、4016辆特种军用车辆。

——俄罗斯库尔斯克州官员5日说，从当天早晨开始，该州边境地区的两个村庄遭到乌军持续炮击。

——乌克兰总统泽连斯基5日在社交媒体说，当天他与英国首相约翰逊通话，双方就乌克兰安全保障等问题进行了讨论。据乌通社此前报道，从俄乌冲突爆发到6月底，英国已宣布向乌方提供23亿英镑的安全援助以及15亿英镑的人道主义和经济援助。

——乌克兰总检察长伊琳娜·韦涅季克托娃5日在社交媒体发文说，乌执法部门已经没收的俄罗斯和白俄罗斯企业在乌资产不少于33亿格里夫纳（约合1.1亿美元），被没收资产的三分之一已移交给乌克兰相关部门。（参与记者：李东旭、华迪、黄河、李铭、陈畅）

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