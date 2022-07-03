人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

津巴布韦总统姆南加古瓦会见杨洁篪

2022年07月03日23:05 | 来源：新华网
小字号

　　新华社哈拉雷7月3日电（记者张玉亮）当地时间7月3日，津巴布韦总统姆南加古瓦在哈拉雷会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪向姆南加古瓦转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，中津友谊源远流长。近年来，两国元首多次会面并互致信函，引领中津关系保持高水平运行，双方政治互信不断加深，各领域合作持续走深走实。今年是两国执政党建立党际关系40周年，两党彼此信赖、相互支持，为中津全天候友谊奠定重要政治基础。中方赞赏津方为推动中非深化“一带一路”合作发挥的重要作用，愿同津方进一步加强党政军民全方位交往，深入开展治国理政经验交流，中方愿为津经济社会发展提供更多助力。

　　杨洁篪表示，当前国际形势中不稳定不确定不安全因素突出，中方日前以“金砖+”形式举办全球发展高层对话会，发出了新兴市场国家和发展中国家促进全球发展、团结合作的积极信号。中方愿同津方在多边事务中充分协调立场，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动全球治理体系向更加公正合理的方向发展。

　　姆南加古瓦请杨洁篪转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党成立101周年，预祝今年秋中共二十大圆满成功。姆南加古瓦表示，津中友谊历久弥坚。津方始终铭记中方对津维护国家主权、反对外来干涉制裁的坚定支持，感谢中方长期以来对津经济社会发展的真诚帮助。津方坚定奉行一个中国原则，并支持中方提出的全球发展倡议和全球安全倡议。津方愿同中方进一步深化发展战略对接，推进非中高质量共建“一带一路”，在国际变局中携手捍卫真正多边主义，共同推动两国全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。

　　津巴布韦副总统奇温加等参加会见。

　　同日，杨洁篪还会见津巴布韦外长沙瓦，就双边关系及共同关心的问题交换意见。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部