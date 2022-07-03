新华社缅甸蒲甘7月3日电（记者张东强）当地时间2022年7月3日，国务委员兼外长王毅在缅甸蒲甘出席澜湄合作第七次外长会期间同缅甸外长温纳貌伦举行双边会谈。

温纳貌伦表示，缅甸高度珍视缅中相互尊重、平等相待的世代胞波情谊，由衷感谢中方对缅甸国家发展的无私帮助，将继续坚定支持中方在台湾、涉港、涉藏、涉疆、人权等问题上的正当立场。愿同中方紧密合作，推动缅中命运共同体建设不断走向深入。

王毅说，中缅胞波情谊由两国老一辈领导人亲自培育，有着广泛民意支持和深厚社会基础，历经国际风云变幻考验，不受各自国内变化影响，始终坚如磐石、牢不可破。中方珍视两国传统友谊，将坚持面向全体缅甸人民的对缅友好政策，愿同缅方落实好习近平主席历史性访缅成果，筑牢政治互信、合作互利、民心互通、人文互鉴四大支柱，推动中缅命运共同体建设不断迈上新台阶。中方赞赏缅坚定奉行对华友好政策，支持缅甸人民探索符合本国国情的发展道路，支持缅方在国际场合维护正当权益和民族尊严。

双方积极评价两国务实合作取得的进展，一致同意加快推进中缅经济走廊建设，抓好跨境电网协议实施，保障中缅油气管道顺利运营，适时探讨“中缅经济走廊+”合作，提升双边经贸合作水平。王毅表示，中方愿进口更多缅优质农产品，拓展双方金融合作，做好援缅减贫示范项目，在确保防疫安全前提下，增开直航航班，为缅留学生返华复课提供便利。

温纳貌伦介绍了缅国内形势，表示缅将致力于落实“五点路线图”和东盟“五点共识”，继续推进民主转型进程。王毅表示，作为缅最大的邻国，中国真诚希望缅政治社会稳定、人民安居乐业、国家发展振兴，期待缅各方以国家大局和人民利益为重，坚持理性协商，在宪法和法律框架下早日实现政治和解和国家长治久安。

双方就澜湄合作交换了意见。王毅表示，缅甸是澜湄合作的首倡地、积极参与者和重要受益方，中方愿同缅方加强协调配合，推动澜湄合作提质升级，构建更为紧密的澜湄命运共同体。王毅强调，澜湄合作应同习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议加强对接，打造两大倡议落地实施的先行示范区。温纳貌伦表示，全球发展倡议和全球安全倡议对维护世界和平、捍卫多边主义、促进共同发展意义重大，缅方对此高度评价并愿积极参与。

双方就中国－东盟合作交换了意见。王毅表示，中方赞赏缅方作为中国东盟关系协调国发挥的重要积极作用，期待同东盟聚焦“五大家园”建设，加快制定全面战略伙伴关系行动计划，打造国际陆海贸易新通道、数字互联互通、清洁能源、产供链稳定等合作新亮点。中方坚定支持东盟在区域架构中的中心地位，愿同东盟共同努力，把稳东亚合作正确方向。

会谈后，双方共同出席了中缅经济技术、抗疫、农业、民生、培训等合作文件互换仪式。

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