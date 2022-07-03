人民网曼谷7月2日电 （记者孙广勇）7月1日，泰国东北部成品油管道项目机械安装完工，正在进行投油前的准备工作。在泰国工作20多个月，眼看自己负责的项目马上完工，项目设计经理朱成林紧张又兴奋。

泰国东北部成品油管道全长342公里，横跨泰国中部和东北部地区，建成后将大大改善泰国东北部地区的成品油供应状况，未来管道规划将继续向泰国东北方向延伸，接入老挝，对于加强泰国、老挝、中国等相邻国家的能源互联互通，推动“一带一路”建设具有重要意义。设计团队深知责任重大，积极主动担当，为整个项目的顺利执行保驾护航，赢得了各方认可。

发挥属地优势 中泰员工完美搭档

泰国东北部成品油管道施工图设计始自2019年1月，是中石油管道设计院东南亚设计咨询中心（以下简称“中心”）成立后承接的第一个项目。为提高设计效率，管道设计院迅速组建了一支48人的设计团队，其中泰籍工程师44人，从项目经理到各专业负责人再到画图员，泰籍员工成为项目运行的主体。

在项目60%3D审查，90%3D审查中，泰籍工程师牵头完成与业主和监理的技术讨论，与施工分包商的施工问题讨论等，他们的沟通优势、文化优势和设计风格优势得到全面体现。

工作间隙，中心组织中外员工开展趣味运动会、英语小课堂、共度佳节、分享美食等，增进友谊和文化交流。2021年7月，东南亚地区疫情肆虐，属地员工接种疫苗非常困难。中心多方协调，为外籍员工接种疫苗，并为每个人配备防疫包，让外籍员工感受到关怀和温暖。

就这样，中外员工在工作上相互学习，生活中相互帮助，文化上相互融合，成为管道设计的完美搭档。朱成林表示，在近两年疫情全球肆虐的大背景下，这种搭档模式对项目的顺利开展起到了至关重要的作用。

融合采办担当 责任担当赢得赞誉

泰国东北部成品油管道作为泰国20余年来规划的成品油主干线之一，系统、功能全面，采购项目多，周期长，施工难度大。特别需要设计、采办和施工的密切配合。

在施工过程中，对于超预算或者工期超时的建筑单体施工，从设计角度出发，寻找优化点，采用各种计算手段，支持优化方案。

最终，在设计团队和施工团队的努力下，各项设计工作完成，项目机械安装顺利完工。项目泰方业主泰国油品管网公司发来感谢信表示:“感谢管道设计院东南亚设计咨询中心设计团队在该项目上付出的巨大努力，设计团队专业的技术，良好的服务，极大地提高了项目的效率，保证了采购和施工活动合理地步入正轨，对项目顺利推进发挥了重要作用。”

(责编：艾雯、杨牧)