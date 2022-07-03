新华社巴黎7月2日电（记者唐霁）为庆祝中国共青团建团100周年，法国蒙达尔纪法中友好协会、中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆2日在有“红色”小城之称的蒙达尔纪市举办“绿色中国”主题中法友好研讨会，聚焦中国环保发展取得的成就，展示勤工俭学运动中与生态环保相关的人物和故事。

中国驻法国使馆公使陈栋在开幕致辞中说，100余年前，中国老一代领导人曾在法负笈求学。其中，蒙达尔纪市热情接待了约300名前来勤工俭学的有志中国青年。他希望中法两国青年大力弘扬勤工俭学精神，呵护好、传承好、发展好中法友好关系，为推动中法全面战略伙伴关系发展作出新的贡献。

法国中央-卢瓦河谷大区议会主席博诺在发言中说，法中两国人民之间交往密切，在不同领域交流和合作不断深化，取得了丰硕的成果，为未来开辟了广阔的前景。他认为，本次活动推动中法青年之间开展不同主题的对话和交流，有利于加深彼此的了解。

在研讨会上，法国企业家白娜丽发表了主题演讲，介绍了她以中国环保为主题的新书，内容包括中国在各领域加快环保转型取得的巨大成就和人们在环保方面态度和行动的转变。

本次研讨会举办了法国知名生态农学家勒内·迪蒙的图片展。他曾7次考察中国农村，写了4部关于中国三农问题的著作。

当天的活动还包括参观中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆、中华文化艺术展示、中法两国青年共同表演音乐和舞蹈等，中法各界人士数百人参加。

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