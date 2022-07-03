新华社瓦莱塔7月3日电（国际观察）俄欧“斗气” 欧经济民生承受重压

新华社记者陈文仙

在欧洲遭受酷暑并竭尽全力为今冬储气之际，俄罗斯大幅削减对欧天然气供应，导致欧洲“气荒”加剧，天然气价格应声飙升，屡创新高的欧洲通胀率再次承压。业内担忧，短期内欧洲难以寻求合适气源，即使重启煤电也是杯水车薪，欧洲经济将面临萎缩风险。

俄罗斯“先下手为强”

6月早些时候，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）以技术原因为由把经由“北溪-1”管道输往德国的天然气供应量减少近60%，令欧洲市场承压。北溪天然气管道公司日前发布通告说，7月11日至21日将暂时关闭公司负责运营的“北溪-1”两条天然气管道支线，进行常规维护。分析人士指出，此举将加剧近期欧洲市场天然气短缺。

自乌克兰危机爆发以来，欧盟对俄实施了多轮制裁，也亟待摆脱对俄能源供应的依赖。欧盟4月宣布，8月开始停止进口俄罗斯煤炭。6月，欧盟批准对俄实施部分石油禁运。但由于内部反对声高涨，欧盟今年不太可能在天然气问题上再对俄发起新的制裁。

作为反制措施，俄罗斯与“不友好”国家和地区的“卢布结算令”4月1日生效。目前，俄气已先后宣布暂停向波兰、保加利亚、芬兰、荷兰和丹麦等拖欠天然气款并拒绝以卢布结算的欧洲国家供气。国际能源署署长法提赫·比罗尔警告说，俄罗斯可能会完全切断对欧洲的天然气供应，欧洲现在需要做好准备。

欧盟原计划在今年年底将天然气库存比例提升到90%，以应对未来的“气荒”，目前各国都在争相储气，平均储气量已经超过50%。俄罗斯选择在此时对天然气供应下手，立即让欧盟陷入被动，届时中小企业和受影响严重的家庭能否安然过冬面临不小压力。

欧盟仓促应对“气荒”

为实现“开源”，欧盟大力寻找能源替代供应方。近期欧盟多番寻求以色列、埃及等国帮助，以获得更多天然气供应。但观察人士指出，如果欧盟希望从以色列大幅增加天然气进口，需要面临成本高、工期长等问题。

由于天然气市场紧张和价格飙升，欧盟多个成员国选择暂时转向使用煤炭，以应对俄罗斯天然气供应量减少。欧盟方面担心，随着冬季临近，俄罗斯可能继续削减供应或完全停止供应。

为应对天然气短缺，国际能源署表示，欧洲必须在寻找能源替代供应的同时，提高能效和利用可再生能源，包括核能，为高电价和供应紧张提供喘息机会。该机构近期表示，预计今年全球能源领域的投资将达2.4万亿美元，但对弥补供应缺口，应对气候变化杯水车薪。

中国石油大学天然气专家刘毅军教授对记者表示，俄罗斯大幅减少对欧供气，欧洲又决定大幅减少对俄能源依赖，其天然气缺口将十分巨大，煤电重启和寻求新气源无法在短期内弥补缺口，从而加剧“气荒”危机。

高通胀加大衰退风险

分析人士认为，对俄罗斯能源的依赖让欧盟遭到制裁“反噬”。欧盟各国能源价格大幅上涨，带动各行业物价普涨，一些国家通货膨胀率刷新数十年来的新高。自“北溪-1”天然气输送量被削减之后，欧洲基准天然气期货价格已经上涨了近50％。

为防止通胀形势进一步恶化，欧洲央行不得不着手准备10多年来的首次加息，计划7月加息25个基点。市场担忧，随着欧洲央行结束购债，债务负担沉重的欧元区国家融资成本将大幅攀升，带来债务危机和经济衰退的风险。

欧委会近期发布的经济展望报告预计，今明两年欧盟经济将分别增长2.7%和2.3%，增速低于2月展望报告中预测的4%和2.8%。欧洲央行警告称，如果俄罗斯完全关闭输气管道，明年欧元区经济将收缩1.7%。

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