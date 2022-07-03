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北溪天然气管道公司宣布将暂时关闭两条天然气管道支线

2022年07月03日10:41 | 来源：新华网
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新华社莫斯科7月3日电（记者刘恺）北溪天然气管道公司日前发布通告说，7月11日至21日将暂时关闭公司负责运营的“北溪-1”两条天然气管道支线，进行常规维护。分析人士说，此举将加剧近期欧洲市场天然气短缺。

据俄新社报道，通告说，这项维护涉及测试机械部件、自动化系统等，以确保天然气管道可靠、安全和高效运行。这项年度维护工作已提前计划好，时间安排已与上下游合作伙伴协商。

分析人士指出，“北溪-1”目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，此举将加剧欧洲市场天然气短缺。

俄天然气市场专家季伊万·莫宁表示，受暂时关闭消息影响，7月份“北溪-1”天然气管道供气量可能降至13亿立方米，与6月份相比降幅近60%。数据显示，5月份经该管道对欧供气量为54亿立方米，6月份为32亿立方米。

6月中旬，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）称，因德国西门子公司未及时向俄方交付送修的气体压缩机组等原因，俄气被迫缩减“北溪-1”天然气管道输气量。

2011年建成的“北溪-1”天然气管道东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，近年来一直处于超负荷运转状态。俄气是负责“北溪-1”运营的北溪天然气管道公司最大股东，其股权占比51%，其余股权分属德国、荷兰和法国公司。

(责编：艾雯、燕勐)

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